В «Химках» рассказали о будущем сына Юрана в клубе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что защитник Артем Юран продолжит выступать за подмосковный клуб после увольнения его отца Сергея Юрана.

— Остается ли в команде Артем Юран?

— Да, конечно. Он игрок «Химок». Пока у нас нет никаких предложений от других клубов или инициативы от самого Артема. Мы на него рассчитываем. Если поступит предложение, тогда будем думать.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля.

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