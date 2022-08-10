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    В «Химках» рассказали о будущем сына Юрана в клубе

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что защитник Артем Юран продолжит выступать за подмосковный клуб после увольнения его отца Сергея Юрана.

    — Остается ли в команде Артем Юран?

    — Да, конечно. Он игрок «Химок». Пока у нас нет никаких предложений от других клубов или инициативы от самого Артема. Мы на него рассчитываем. Если поступит предложение, тогда будем думать.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Матч ТВ»

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