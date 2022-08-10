Смородская – о продаже Бека-Бека за 12 миллионов: «Такого быть не может. Нам лгут»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская убеждена, что московский клуб скрыл настоящую сумму продажи полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

В «Локомотиве» заявили, что продали француза за 12+2 миллиона евро.

– Вопрос к «Ницце»: с какого перепуга они заплатили 12 миллионов евро, когда могли взять Бека‑Бека бесплатно? Это не блестящая работа менеджеров, такого быть не может.

Если правда этот трансфер состоялся за такую сумму, то абсолютно все будут под расследованием собственного совета директоров. Потому что Бека‑Бека мог легко уйти по правилу ФИФА.

— Могли ли действительно продать Бека‑Бека за 12 миллионов евро?

— Я думаю, что нам, скорее всего, лгут.