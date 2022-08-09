Широков: «Как великий тренер Гончаренко справится с «Торпедо», если он с ЦСКА не смог?»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможное назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Торпедо».

«Насколько великий тренер Гончаренко может работать с таким составом? Под него нужно усиление. Он в ЦСКА не справился: как он с «Торпедо» справится, где, по большому счeту, игроки Первой лиги?» – сказал Широков.