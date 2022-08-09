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  • Широков: «Как великий тренер Гончаренко справится с «Торпедо», если он с ЦСКА не смог?»

Широков: «Как великий тренер Гончаренко справится с «Торпедо», если он с ЦСКА не смог?»

9 августа 2022, 22:59
9

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможное назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Торпедо».

«Насколько великий тренер Гончаренко может работать с таким составом? Под него нужно усиление. Он в ЦСКА не справился: как он с «Торпедо» справится, где, по большому счeту, игроки Первой лиги?» – сказал Широков.

  • «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
  • Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
  • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Широков Роман Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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Iskander_17
1660075331
Тебе какая разница справиться или нет, за собой следи, сам то ничего ещё не добился как тренер
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житель СПб
1660075413
А ему это не очень важно. Главное, чтобы деньги платили!
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DOCTOR PENALTY
1660075600
Не люблю Широкова, но здесь с ним согласен.
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DeStar
1660076036
смотря какая задача так ***. цска должен был бороться за медали или от торпедо этого же ждут? я так понимаю "невылет в фнл" вот единственная задача
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mutabor0992
1660077499
А почему твиттераст еще не нарах?
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Дядя Серёжа
1660096064
Ни за что не отвечающие люди суются с оскорбительными заявлениями, чувствуя свою безнаказанность. Если бы грозило по сопатке - молчал бы в тряпочку.
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paracetamol
1660113290
Как великий тренер Гончаренко справится с «Торпедо», если он с ЦСКА не смог? Да точно также, зато кучей бабла отоварится!
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АЛЕКС 58
1660116665
Рому нужно в Торпедо!
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