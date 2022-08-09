Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Широков: «Как великий тренер Гончаренко справится с «Торпедо», если он с ЦСКА не смог?»

    Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможное назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Торпедо».

    «Насколько великий тренер Гончаренко может работать с таким составом? Под него нужно усиление. Он в ЦСКА не справился: как он с «Торпедо» справится, где, по большому счeту, игроки Первой лиги?» – сказал Широков.

    • «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
    • Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
    • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

    Новости по теме
    Гончаренко возглавит «Торпедо» вместо Бородюка 14
    Стали известны три тренера, которые могут сменить Бородюка в «Торпедо» 9
    Гончаренко – главный кандидат на замену Шалимову в «Урале» 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2022 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3991

      mutabor0992 1 час назад

      А почему твиттераст еще не нарах?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11969

      DeStar 1 час назад

      смотря какая задача так ***. цска должен был бороться за медали
      или от торпедо этого же ждут?
      я так понимаю "невылет в фнл" вот единственная задача

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +676

      Suvorov51 1 час назад

      А это тебя уголовник не должно интересовать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23153

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не люблю Широкова, но здесь с ним согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16922

      житель СПб 1 час назад

      А ему это не очень важно. Главное, чтобы деньги платили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Iskander_17 1 час назад

      Тебе какая разница справиться или нет, за собой следи, сам то ничего ещё не добился как тренер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11