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    Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Карабаху» и вылетел из турнира

    «Ференцварош» уступил «Карабаху» (1:3) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вылетел из турнира.

    В эпизоде с третьим голом «Карабаха» голевую передачу сделал бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Рамиль Шейдаев.

    Команда Станислава Черчесова поборется за выход в групповой этап Лиги Европы.

    Лига чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

    Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зубир, 7; 0:2 – Ваджи, 54; 0:3 – Ваджи, 78; 1:3 – Траоре, 86.

    Первый матч: 1:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2022 22:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +13347

      playsh 1 час назад

      "Топ-тренер",заслуженный чабан кончился...Захвалили мадьярского коуча.Всё встало на свои места,проиграл государству из СНГ!!! Интересно будет его послушать,что он там насловоблудит в оправдание...

      4
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      Рейтинг: +9387

      САДЫЧОК 1 час назад

      Черчесов- позорник!

      2
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      Рейтинг: +4373

      mopecekca 1 час назад

      ну вот и все...

      1
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      Рейтинг: +14726

      Fusballer 1 час назад

      Скорей всего, Черчесов, как и любой топ-тренер, действовал строго по контракту. И про ЛЧ там не прописано.

      1
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      Рейтинг: +1488

      Alex Y 1 час назад

      Ну ЛЕ может попадет, не ЛЧ клуб)

      1
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      Рейтинг: +595

      nelez 1 час назад

      Карабах на голову выше чем фаренцварош.
      И тренер лучший у Карабаха.
      Так что не надо винить Черчесова.

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      Рейтинг: +2996

      FRZZ > nelez 1 час назад

      Тренер Карабаха Гурбан Гурбанов на самом деле один из лучших тренеров постсоветского пространства.

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      Рейтинг: +2996

      FRZZ 1 час назад

      Карабах просто красавчик, а Ференцварош Черчесова пустышка. Но игра была сложная. Ещё Шейдаев промазал один стопроцентный момент.

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      Рейтинг: +198

      Marat A. 1 час назад

      С ПОБЕДОЙ КАРАБАХ!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!

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      Рейтинг: +676

      Suvorov51 1 час назад

      Ачто тут удивительного, Абрек он и есть Абрек, такой же тренер как и Буланов, только языком мести, вот возвращайся и в Урал, а куда еще тебя могут взять

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      Рейтинг: +3991

      mutabor0992 1 час назад

      Черчес как был чабаном,так им и остался.На своем поле проунитазить.

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