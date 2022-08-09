Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Карабаху» и вылетел из турнира

«Ференцварош» уступил «Карабаху» (1:3) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вылетел из турнира.

В эпизоде с третьим голом «Карабаха» голевую передачу сделал бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Команда Станислава Черчесова поборется за выход в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Зубир, 7; 0:2 – Ваджи, 54; 0:3 – Ваджи, 78; 1:3 – Траоре, 86.

Первый матч: 1:1

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