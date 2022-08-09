Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Гончаренко возглавит «Торпедо» вместо Бородюка

    «Торпедо» определилось с новым главным тренером.

    По информации агента Антона Смирнова, команду возглавит экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

    Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Александр Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.

    • «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
    • Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
    • Ниже «Торпедо» в РПЛ только «Урал», который пока вообще не набрал очков.
    • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

    Новости по теме
    Широков: «Как великий тренер Гончаренко справится с «Торпедо», если он с ЦСКА не смог?» 6
    Стали известны три тренера, которые могут сменить Бородюка в «Торпедо» 9
    Гончаренко – главный кандидат на замену Шалимову в «Урале» 10
    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2022 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      Ill Ich 1 час назад

      По крайней мере, это должно продлить жизнь в добром здравии для Александра Генриховича. Уж очень страшно и тревожно было видеть его переживания во время матча.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1938

      моэм 1 час назад

      Шило на мыло ... уже в Краснодаре проявилось , как полное отсутствие идей , так и способность правильно оперативно реагировать на неудачно складывающиеся матчи , плюс явные психологические проблемы ... уж лучше бы взяли только что освободившегося Юрана

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9387

      САДЫЧОК 1 час назад

      Гончаренко - слабый тренер , но лучше физрука Бородюка !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4373

      mopecekca 1 час назад

      Гончарено?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32582

      VVM1964 > mopecekca 1 час назад

      Итальянец видимо )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24508

      JTherry 2 часа назад

      Смирнов - болельщик Торпедо, ему виднее...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13347

      playsh 2 часа назад

      Как надоел этот Гончаренко неверный,болтается по командам,как говно в прорубе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24508

      JTherry > playsh 1 час назад

      как думаешь, утопит "картофан" торпеду, или торпеда утопит "картофана"..?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11969

      DeStar > playsh 1 час назад

      да че неверный
      из кубани поперли из-за херни, да и где та кубань, её уже и нет
      урал уфа, ну в уфе он тренировал зная что его готовят к цска в будущем, разве нет? и все?
      тут по моему каждый тренер тренировал уже каждую команду)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13347

      playsh > JTherry 1 час назад

      Бульбу я бы утопил точно,пока он опять не сбежал втихую,теперь в женском платье - для верности...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24508

      JTherry > DeStar 1 час назад

      а в краснодаре в самом красивом парке, кто засадил картофельное поле..?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11969

      DeStar > JTherry 44 минуты назад

      ах да, чет я изабыл про краснодар)) ну ладно, спорить не буду, не считая его топом, ждал от него большего когда он пришел в цска. Но я не думаю что он уже "все". Хотя с торпедо он явно ничего интересного не покажет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +676

      Suvorov51 2 часа назад

      Даааа, вот тебя только в Торпедо и не хватало, теперь точно в 1 группу улетит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Alex Y 2 часа назад

      Скатился((

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11