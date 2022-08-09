Гончаренко возглавит «Торпедо» вместо Бородюка

«Торпедо» определилось с новым главным тренером.
По информации агента Антона Смирнова, команду возглавит экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Александр Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.
- «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
- Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
- Ниже «Торпедо» в РПЛ только «Урал», который пока вообще не набрал очков.
- «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова