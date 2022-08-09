Гончаренко возглавит «Торпедо» вместо Бородюка

«Торпедо» определилось с новым главным тренером.

По информации агента Антона Смирнова, команду возглавит экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Александр Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.