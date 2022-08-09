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Гончаренко возглавит «Торпедо» вместо Бородюка

9 августа 2022, 22:28
14

«Торпедо» определилось с новым главным тренером.

По информации агента Антона Смирнова, команду возглавит экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ранее сообщалось, что тренер «Торпедо» Александр Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата.

  • «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
  • Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
  • Ниже «Торпедо» в РПЛ только «Урал», который пока вообще не набрал очков.
  • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Торпедо Гончаренко Виктор Бородюк Александр
Комментарии (14)
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Alex Y
1660073550
Скатился((
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Plyash
1660073912
Как надоел этот Гончаренко неверный,болтается по командам,как говно в прорубе.
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JTherry
1660074547
Смирнов - болельщик Торпедо, ему виднее...
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САДЫЧОК
1660075614
Гончаренко - слабый тренер , но лучше физрука Бородюка !
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моэм
1660077374
Шило на мыло ... уже в Краснодаре проявилось , как полное отсутствие идей , так и способность правильно оперативно реагировать на неудачно складывающиеся матчи , плюс явные психологические проблемы ... уж лучше бы взяли только что освободившегося Юрана
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Ill Ich
1660078109
По крайней мере, это должно продлить жизнь в добром здравии для Александра Генриховича. Уж очень страшно и тревожно было видеть его переживания во время матча.
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Александр.Т.
1660100897
Тренер которыц в ЦСКА проводил постоянно ротацию полкомандв хотя играли 1матч в неделю, не преведо не к чему,на приглашал ниже средних игроков, и да в очень важных матчах как на пример с английским арсеналом убил игоу заменами что привелл к вылету с еврокубках,однозначно слабый тренер,которому повезло в пару матчей с бате в лиги чемпа,и его подняли репортеры до небес, еще пару матчей против Реала,но там скорей всего реал недооценил да и играл реал в то время слабо
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zigbert
1660113985
Выходит шанс у Бородюка еще есть. Надо срочно победить Оренбург.
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