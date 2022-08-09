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    «Торпедо» может уволить Бородюка после матча с «Оренбургом»

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк может покинуть свой пост.

    По информации «Чемпионата», 59-летний тренер может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата

    • «Торпедо» набрало одно очко в 4-х стратовых турах РПЛ.
    • Это худший старт команды в истории выступлений в чемпионате России.
    • Ниже «Торпедо» в РПЛ только «Урал», который пока вообще не набрал очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +661

      Suvorov51 2 часа назад

      Был на этом матче, жалкое зрелище, очень хотелось посмотреть победитель первой лиги и знаете так я себе и представлял эту команду, практически не усилилась, но игра бала как качели, Химки тоже не ахти что,но победило, а Торпедо надо усиливать, не понимаю зачем выходить в вышку, для какой цели, а будут играть с ****. их просто ..........

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      Рейтинг: +24429

      JTherry 2 часа назад

      в команде в основе играют "пенсионеры" футбола, им состав укреплять надо, а они тренера увольняют, первопричину нашли в Бородюке...) с таким "дохлым" составом ни один тренер не поможет... а ведь претендентов на кресло тренера из российских "самоучек" много и помоложе, и без сердечных проблем... на матч-тв среди экспертов очередь выстроится...

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