«Торпедо» может уволить Бородюка после матча с «Оренбургом»

Был на этом матче, жалкое зрелище, очень хотелось посмотреть победитель первой лиги и знаете так я себе и представлял эту команду, практически не усилилась, но игра бала как качели, Химки тоже не ахти что,но победило, а Торпедо надо усиливать, не понимаю зачем выходить в вышку, для какой цели, а будут играть с ****. их просто ..........
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк может покинуть свой пост.
По информации «Чемпионата», 59-летний тренер может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата