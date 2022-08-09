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  • Смородская: «Никогда не верила в Юрана и его тренерские способности»

Смородская: «Никогда не верила в Юрана и его тренерские способности»

9 августа 2022, 19:11
12

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то. Я не удивлена.

Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер», – сказала Смородская.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Смородская Ольга
Комментарии (12)
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АлексМак
1660062734
снова вылезла, ещё одна овца, как Зарема,- своё гнилое слоцо вставить , пропиариться. тьфу - противно.... Конечно..,- кто такой Юран и кто Хозяин... Разные весовые категории. Жаль. А всё в конечном итоге только на команде скажется. А ведь так всё хорошо начали...
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derrik2000
1660063109
"Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер», – сказала Смородская." Оля как всегда в своём репертуаре. )))))))))))) Уж чья бы корова мычала, а твоя бы... "Общепризнанный авторитет в области руководства футбольным клубом" ))))))))))) Иди к Цорну на стажировку: может, ещё чему научишься...
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Enter2006
1660063636
Пошла ты на три буквы, овца! Ты вытаскивала клуб который одной ногой в ФНЛ? Ты сейчас в турнирной таблице бок о бок с Зенитом? Иди ты в 3,14изду!!!
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664
1660066087
Дамочка знает толк в бездарном управлении,вот ей верю!)))
Ответить
R_a_i_n
1660067751
Я Юрана не особо жалую, но мне вот интересно!!! Есть такие люди, которые верили в Смородскую?
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nik55
1660070194
как могла такая тупая стать президентом Локомотива ?
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житель СПб
1660075846
Можно верить - или не верить... Но человек сделал результат. Сильно сомневаюсь, что Гончаренко добьется большего.
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Бан
1660076880
Явно нализывает место в Химках...
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моэм
1660077635
Дура дурой ... но ей простительно , поскольку баба - потому дура.
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ZAITZEFF2011
1660078384
баба на корабле - быть беде
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