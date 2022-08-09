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    Смородская: «Никогда не верила в Юрана и его тренерские способности»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

    «Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то. Я не удивлена.

    Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер», – сказала Смородская.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9029

      R_a_i_n 21 минуту назад

      Я Юрана не особо жалую, но мне вот интересно!!! Есть такие люди, которые верили в Смородскую?

      0
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      Рейтинг: +2069

      Semushkin Roman Valerievi 49 минут назад

      Дамочка знает толк в бездарном управлении,вот ей верю!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11222

      Алексей З 1 час назад

      Убожеская журналистика.
      Кто есть Смородская чтобы оценивать профпригодность тренера ?
      Почему у неё долба...бы спрашивают ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4133

      Enter2006 1 час назад

      Пошла ты на три буквы, овца! Ты вытаскивала клуб который одной ногой в ФНЛ? Ты сейчас в турнирной таблице бок о бок с Зенитом? Иди ты в 3,14изду!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19604

      derrik2000 1 час назад

      "Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер», – сказала Смородская."

      Оля как всегда в своём репертуаре. ))))))))))))
      Уж чья бы корова мычала, а твоя бы...
      "Общепризнанный авторитет в области руководства футбольным клубом" )))))))))))
      Иди к Цорну на стажировку: может, ещё чему научишься...

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      Рейтинг: +16668

      Cleaner 1 час назад

      Ну и ду.. .

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      Рейтинг: +23

      Ill Ich 1 час назад

      Выдающийся футбольный функционер молвила своё веское слово - и сразу стало ясно, кто был неправ!

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      Рейтинг: +209

      АлексМак 1 час назад

      снова вылезла, ещё одна овца, как Зарема,- своё гнилое слоцо вставить , пропиариться. тьфу - противно.... Конечно..,- кто такой Юран и кто Хозяин... Разные весовые категории. Жаль. А всё в конечном итоге только на команде скажется. А ведь так всё хорошо начали...

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