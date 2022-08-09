Смородская: «Никогда не верила в Юрана и его тренерские способности»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отставку главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Я никогда не верила в Юрана и его тренерские способности. Очень удивлена, что он несколько раз приходил в «Химки». Прям цирк какой-то. Я не удивлена.

Команда стартовала неплохо, но это не значит, что Юран – хороший тренер», – сказала Смородская.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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