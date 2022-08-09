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    «Химки» планировали уволить Юрана еще после прошлого сезона

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что главный тренер команды Сергей Юран мог уйти с занимаемого поста еще в конце мая – начале июня.

    «У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше.

    Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона. Жизнь есть жизнь, мы расстались без обид, какие могут быть обиды?

    Сергей Николаевич добросовестно отработал, все финансовые гарантии перед ним будут соблюдены, никаких проблем с этим нет.

    Придет ли Юран в «Химки» в четвертый раз? Пути господни неисповедимы. Я очень ему благодарен. Два раза его приглашал. Два раза он очень добросовестно отрабатывал и добавился результата», – заявил Терюшков.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +374

      Fialet 20 минут назад

      "Добросовестно отрабатывал и добавился результата", су ка, задолбали идиотские писатели.

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      Рейтинг: +19601

      derrik2000 53 минуты назад

      Что-то ентот Терюшков мутит...
      В принципе, с ним всё ясно: ТАКИЕ руководители У НАС сейчас уже 30 лет воспитываются.

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      Рейтинг: +4116

      Enter2006 55 минут назад

      Терюшков, а не пошёл бы ты как раз накуй? Со своим Садыковым? Чмо госдурная?

      0
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      Рейтинг: +16481

      ilichkadr 1 час назад

      Бла бла бла........набор взаимоисключающих понятий и решений.

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