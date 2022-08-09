«Химки» планировали уволить Юрана еще после прошлого сезона

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что главный тренер команды Сергей Юран мог уйти с занимаемого поста еще в конце мая – начале июня.

«У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше.

Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона. Жизнь есть жизнь, мы расстались без обид, какие могут быть обиды?

Сергей Николаевич добросовестно отработал, все финансовые гарантии перед ним будут соблюдены, никаких проблем с этим нет.

Придет ли Юран в «Химки» в четвертый раз? Пути господни неисповедимы. Я очень ему благодарен. Два раза его приглашал. Два раза он очень добросовестно отрабатывал и добавился результата», – заявил Терюшков.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему