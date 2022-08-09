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  • «Химки» планировали уволить Юрана еще после прошлого сезона

«Химки» планировали уволить Юрана еще после прошлого сезона

9 августа 2022, 14:59
9

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что главный тренер команды Сергей Юран мог уйти с занимаемого поста еще в конце мая – начале июня.

«У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше.

Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона. Жизнь есть жизнь, мы расстались без обид, какие могут быть обиды?

Сергей Николаевич добросовестно отработал, все финансовые гарантии перед ним будут соблюдены, никаких проблем с этим нет.

Придет ли Юран в «Химки» в четвертый раз? Пути господни неисповедимы. Я очень ему благодарен. Два раза его приглашал. Два раза он очень добросовестно отрабатывал и добавился результата», – заявил Терюшков.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (9)
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ilichkadr
1660047615
Бла бла бла........набор взаимоисключающих понятий и решений.
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Enter2006
1660051436
Терюшков, а не пошёл бы ты как раз накуй? Со своим Садыковым? Чмо госдурная?
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derrik2000
1660051552
Что-то ентот Терюшков мутит... В принципе, с ним всё ясно: ТАКИЕ руководители У НАС сейчас уже 30 лет воспитываются.
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Fialet
1660053523
"Добросовестно отрабатывал и добавился результата", су ка, задолбали идиотские писатели.
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Solist345345
1660055250
Пи&д0б0л... Прошу прощения за мой французский, но здесь больше нечего сказать.
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Рыло свина
1660055952
от всей души желаю химкам вылета, такие пи..сы должны вылететь .
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илья 009
1660061083
Поэтому у нас и футболистов нормальных по пальцам пересчитать... кумовство и деньги... Нормальные парни не имеют возможности честно конкурировать...
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JTherry
1660070144
"У нас исторически была договоренность ... на краткосрочное сотрудничество" ...то есть заранее подписали тренера с перспективой увольнения..? не кормите нас этой х*рней, никто в эти "сказки" не поверит...
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