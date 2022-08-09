В «Химках» уверены, что Юран в ближайшее время возглавит топ-клуб

Терюшков, когда ты накуй свалишь вообще от ФК Химки, от тебя одни проблемы. Ведь вся Россия видит что ФК Химки поднимаются, а вы решили главного тренера убрать. Ты ё* нутый, а других в ГосДуру не берут.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Сергей Юран возглавит топ-клуб после ухода из подмосковной команды.
— Юран в «Урал» отправляется?
— Этого я не могу сказать. Не знаю. Но то, что Сергей Николаевич в ближайшее время появится в топ‑клубе, я в этом уверен, потому что он показал всеми своими выступлениями, своим профессионализмом то, что он готов возглавить любой клуб. «Урал» там, тот же «Локомотив».
Мне кажется, харизма Сергея может дать толчок развитию любого клуба.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.