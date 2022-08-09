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    В «Химках» уверены, что Юран в ближайшее время возглавит топ-клуб

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Сергей Юран возглавит топ-клуб после ухода из подмосковной команды.

    — Юран в «Урал» отправляется?

    — Этого я не могу сказать. Не знаю. Но то, что Сергей Николаевич в ближайшее время появится в топ‑клубе, я в этом уверен, потому что он показал всеми своими выступлениями, своим профессионализмом то, что он готов возглавить любой клуб. «Урал» там, тот же «Локомотив».

    Мне кажется, харизма Сергея может дать толчок развитию любого клуба.

    • Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4093

      Enter2006 9 минут назад

      Терюшков, когда ты накуй свалишь вообще от ФК Химки, от тебя одни проблемы. Ведь вся Россия видит что ФК Химки поднимаются, а вы решили главного тренера убрать. Ты ё* нутый, а других в ГосДуру не берут.

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      Рейтинг: +661

      Suvorov51 15 минут назад

      Так в чем дело, чем он плох для Химок, или все что то не договаривают

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      Рейтинг: +13806

      Skull_Boy 19 минут назад

      Почему бы и нет, если он Локо возглавит, хоть половину баранов разгонит

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