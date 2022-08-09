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  • В «Химках» уверены, что Юран в ближайшее время возглавит топ-клуб

В «Химках» уверены, что Юран в ближайшее время возглавит топ-клуб

9 августа 2022, 12:15
5

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Сергей Юран возглавит топ-клуб после ухода из подмосковной команды.

— Юран в «Урал» отправляется?

— Этого я не могу сказать. Не знаю. Но то, что Сергей Николаевич в ближайшее время появится в топ‑клубе, я в этом уверен, потому что он показал всеми своими выступлениями, своим профессионализмом то, что он готов возглавить любой клуб. «Урал» там, тот же «Локомотив».

Мне кажется, харизма Сергея может дать толчок развитию любого клуба.

  • Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
  • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
  • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Терюшков Роман
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1660036932
Почему бы и нет, если он Локо возглавит, хоть половину баранов разгонит
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Enter2006
1660037585
Терюшков, когда ты накуй свалишь вообще от ФК Химки, от тебя одни проблемы. Ведь вся Россия видит что ФК Химки поднимаются, а вы решили главного тренера убрать. Ты ё* нутый, а других в ГосДуру не берут.
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АЛЕКС 58
1660041394
Что вы хотите от Терюшкова. Тупой флюгер,как Терешкова. Бракованное изделие сделанное в конце года.Таким только в госдуре заседать
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Fialet
1660041654
Помню похожая история была в Кубани. Команда шла в лидерах, а руководство взяло и уволило Гончаренко. Видимо некоторым командам не нужна хорошая игра. Тогда Кубань покатилась вниз, надеюсь и Химки последуют туда же.
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