В «Химках» уверены, что Юран в ближайшее время возглавит топ-клуб

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что Сергей Юран возглавит топ-клуб после ухода из подмосковной команды.

— Юран в «Урал» отправляется?

— Этого я не могу сказать. Не знаю. Но то, что Сергей Николаевич в ближайшее время появится в топ‑клубе, я в этом уверен, потому что он показал всеми своими выступлениями, своим профессионализмом то, что он готов возглавить любой клуб. «Урал» там, тот же «Локомотив».

Мне кажется, харизма Сергея может дать толчок развитию любого клуба.