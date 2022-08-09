Губерниев: «Юран уходит из «Химок», потому что слабый»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном увольнении Сергея Юрана из «Химок».
«Сергей Юран уходит из «Химок» по двум причинам! Он слабый и его не поддерживает общественность древней Сходни», – сказал Губерниев.
- Сходня – район города Химки, в котором вырос Губерниев.
- Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева