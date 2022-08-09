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    Губерниев: «Юран уходит из «Химок», потому что слабый»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном увольнении Сергея Юрана из «Химок».

    «Сергей Юран уходит из «Химок» по двум причинам! Он слабый и его не поддерживает общественность древней Сходни», – сказал Губерниев.

    • Сходня – район города Химки, в котором вырос Губерниев.
    • Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +661

      Suvorov51 5 минут назад

      Я уже давал оценку Губерке, если туп как дерево, то будешь баобабом

      0
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      Рейтинг: +4093

      Enter2006 56 минут назад

      Тебя, е * ба * ну __ того губошлёпа забыли спросить. Му ди ло тупорылое! Юран Химки со дна поднял и не вылетел с РПЛ, а сейчас в середине таблицы РПЛ. С Зенитом в ничейку сыграл. И это по твоему "слабый"? Губерниев "сказочный долбо **, зачем его только с больницы выпустили"

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      Рейтинг: +2003

      almanev 57 минут назад

      Может хоть Юран даст в жбан биатлонисту

      0
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      Рейтинг: +24429

      JTherry 2 часа назад

      верить Губеру про причины увольнения Юрана, так же странно, как верить Селюку, который утверждает, что его заявления (про взятки Юрана) в прессе "помогли" увольнению из Химок... истина где-то посередине, а может, и вообще в другом месте...

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      Рейтинг: +1597

      Форвард 79 2 часа назад

      Что за бред?!

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      Рейтинг: +16659

      Cleaner 2 часа назад

      А Губерниев кто? Истеричный пустой горлопан.

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      Рейтинг: +7237

      nik55 2 часа назад

      походу ты голову себе отморозил

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      Рейтинг: +13806

      Skull_Boy 2 часа назад

      Если он слабый тогда ты дЭбил, хотя ты и есть дЭбил

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      Рейтинг: +1251

      jek718875 2 часа назад

      Губерний знает, что шлёпает

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      Рейтинг: +306

      Slavan62 2 часа назад

      Когда же ты исчезнешь, губошлёп

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