Губерниев: «Юран уходит из «Химок», потому что слабый»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможном увольнении Сергея Юрана из «Химок».

«Сергей Юран уходит из «Химок» по двум причинам! Он слабый и его не поддерживает общественность древней Сходни», – сказал Губерниев.