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    Слуцкий рассказал, считает ли Первую лигу самой сложной в России

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о трудностях, с которыми его команде пришлось столкнуться в Первой лиге.

    – Многие специалисты говорят, что Первая лига – самая сложная лига в России. По логистике, по конкуренции. Можете согласиться по итогам четырех туров?

    – Обе выездные игры мы играли на искусственных полях. Все-таки в Премьер-лиге последние годы только «Уфа» играла на искусственном поле. Поэтому наверно основная специфика – это то, что много выездных матчей придется играть на искусственных полях.

    Но в целом по картинке, когда мы смотрим матчи тура, поля выглядят достаточно приемлемо. Пока каких-то громадных проблем с логистикой мы не испытывали.

    С логистикой проблем нет, есть проблемы в том, что все-таки футболисты, которые играют и тренируются на натуральном поле, не любят переход на искусственное поле.

    Но в Голландии в Эредивизи шесть искусственных полей. Да, это не нравится тем, у кого естественные поля, но это точно не является причиной или оправданием.

    Пока только специфика в этом, больше ни в чем.

    • «Рубин» набрал 5 очков в 4 турах Первой лиги.
    • Команда занимает 10-е место в таблице.
    • Отставание казанцев от лидера – 5 баллов, от зоны вылета – 2.

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    Источник: сайт «Рубина»

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