Слуцкий рассказал, считает ли Первую лигу самой сложной в России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о трудностях, с которыми его команде пришлось столкнуться в Первой лиге.

– Многие специалисты говорят, что Первая лига – самая сложная лига в России. По логистике, по конкуренции. Можете согласиться по итогам четырех туров?

– Обе выездные игры мы играли на искусственных полях. Все-таки в Премьер-лиге последние годы только «Уфа» играла на искусственном поле. Поэтому наверно основная специфика – это то, что много выездных матчей придется играть на искусственных полях.

Но в целом по картинке, когда мы смотрим матчи тура, поля выглядят достаточно приемлемо. Пока каких-то громадных проблем с логистикой мы не испытывали.

С логистикой проблем нет, есть проблемы в том, что все-таки футболисты, которые играют и тренируются на натуральном поле, не любят переход на искусственное поле.

Но в Голландии в Эредивизи шесть искусственных полей. Да, это не нравится тем, у кого естественные поля, но это точно не является причиной или оправданием.

Пока только специфика в этом, больше ни в чем.