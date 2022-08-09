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  • Слуцкий рассказал, считает ли Первую лигу самой сложной в России

Слуцкий рассказал, считает ли Первую лигу самой сложной в России

9 августа 2022, 00:33
1

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о трудностях, с которыми его команде пришлось столкнуться в Первой лиге.

– Многие специалисты говорят, что Первая лига – самая сложная лига в России. По логистике, по конкуренции. Можете согласиться по итогам четырех туров?

– Обе выездные игры мы играли на искусственных полях. Все-таки в Премьер-лиге последние годы только «Уфа» играла на искусственном поле. Поэтому наверно основная специфика – это то, что много выездных матчей придется играть на искусственных полях.

Но в целом по картинке, когда мы смотрим матчи тура, поля выглядят достаточно приемлемо. Пока каких-то громадных проблем с логистикой мы не испытывали.

С логистикой проблем нет, есть проблемы в том, что все-таки футболисты, которые играют и тренируются на натуральном поле, не любят переход на искусственное поле.

Но в Голландии в Эредивизи шесть искусственных полей. Да, это не нравится тем, у кого естественные поля, но это точно не является причиной или оправданием.

Пока только специфика в этом, больше ни в чем.

  • «Рубин» набрал 5 очков в 4 турах Первой лиги.
  • Команда занимает 10-е место в таблице.
  • Отставание казанцев от лидера – 5 баллов, от зоны вылета – 2.

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Источник: сайт «Рубина»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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jek718875
1660029567
Л.Слуцкий ты же должен знать, что мешает плохому танцору
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