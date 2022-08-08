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    Кучаев: «Для меня всегда пример – Варди, который заиграл в 29 лет»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что ориентируется на форварда «Лестера» Джейми Варди.

    – Гайич сказал, что почувствовал себя старым на вашем с Обляковым фоне: «Думал, что они гораздо старше, что им лет 29-30». На какой возраст ощущаешь себя?

    – Наверное, я тогда не побрился еще, поэтому Милану так показалось. Я себя, мне кажется, даже на 20 лет не чувствую. Где-то 18-19.

    – Тем, как на сегодня складывается ваша с Чаловым карьера, болельщики, скорее, разочарованы. У тебя другая оценка? Ты мог задрать планку выше?

    – Не поздно перейти на планку выше. Для меня всегда пример – Варди, который заиграл в 29 лет.

    Понятно, таких не много. Просто нельзя никогда бросать руки. Что бы у тебя ни происходило, как бы плохо ни складывалось – не бросай, занимайся, работай, и все будет нормально.

    • 24-летний Кучаев – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он провел 119 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Рубин».

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    Источник: Sport24

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    08.08.2022 22:44
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