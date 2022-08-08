Агент Монтеса прокомментировал информацию о срыве переговоров между «Динамо» и «Мотерреем»

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, рассказал о переговорах по трансферу футболиста в «Динамо».

«Переход Монтеса в «Динамо» сорвался? Это неправда. Ничего еще не решено. Клубы изучают варианты оплаты трансфера», – сказал Родригес.

Монтесу сейчас 25 лет.

Он всю карьеру провел в «Монтеррее» – 255 матчей, 13 голов, 10 ассистов.

Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.

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