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    КДК может наказать «Ахмат» за использование громкой связи для поддержки клуба в игре с «Зенитом»

    КДК РФС рассмотрит использование громкой связи на матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (0:0) для поддержки хозяев.

    «По Премьер‑лиге повестка КДК сформирована. По матчу «Урал»«Спартак» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками гостевой команды.

    По матчу ЦСКА — «Факел»: тренер хозяев Мурат Искаков выходил за пределы технической зоны, также он был удален за нецензурные выражения в адрес главного судьи.

    По матчу «Ахмат» — «Зенит» будет рассмотрено использование громкой связи на стадионе для поддержки команды хозяев.

    По матчу «Сочи» — «ПАРИ НН»: главный тренер гостей Галактионов выходил за пределы технической зоны», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +65775

      portero 1 час назад

      Ничего нового, там мальчик как всегда гулял, да и что тут криминального????

      0
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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n 1 час назад

      А Зенит накажут за поддержку клуба админ ресурсом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15649

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Если лукойловская мафия постарается - обязательно накажут .

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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      я надеюсь, что постараются.

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      Рейтинг: +15649

      Barmaleushka 1 час назад

      Не накажут , там лукойловской мафией всё замазано .

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      Рейтинг: +484

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Ща еще карточку отменят Одоевскому,типо это отвлекало его

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