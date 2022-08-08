КДК может наказать «Ахмат» за использование громкой связи для поддержки клуба в игре с «Зенитом»

КДК РФС рассмотрит использование громкой связи на матче 4-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (0:0) для поддержки хозяев.

«По Премьер‑лиге повестка КДК сформирована. По матчу «Урал» — «Спартак» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками гостевой команды.

По матчу ЦСКА — «Факел»: тренер хозяев Мурат Искаков выходил за пределы технической зоны, также он был удален за нецензурные выражения в адрес главного судьи.

По матчу «Ахмат» — «Зенит» будет рассмотрено использование громкой связи на стадионе для поддержки команды хозяев.

По матчу «Сочи» — «ПАРИ НН»: главный тренер гостей Галактионов выходил за пределы технической зоны», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.