Нуньес повторил достижение Агуэро и Мораты

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).
Летний новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес забил гол и сделал ассист в этом матче, выйдя на замену во втором тайме.
Он стал третьим игроком в истории, которому удалось подобное в дебютной игре АПЛ.
Уругваец повторил достижение Серхио Агуэро («Манчестер Сити», сезон-2011/12) и Альваро Мораты («Челси», сезон-2017/18).
- «Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» за 75 миллионов евро.
- Еще 25 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
- Эта покупка – 2-я в списке рекордных трансферов мерсисайдского клуба.
Источник: Opta