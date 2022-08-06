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    Нуньес повторил достижение Агуэро и Мораты

    В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

    Летний новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес забил гол и сделал ассист в этом матче, выйдя на замену во втором тайме.

    Он стал третьим игроком в истории, которому удалось подобное в дебютной игре АПЛ.

    Уругваец повторил достижение Серхио Агуэро («Манчестер Сити», сезон-2011/12) и Альваро Мораты («Челси», сезон-2017/18).

    • «Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» за 75 миллионов евро.
    • Еще 25 миллионов включены в сделку в виде бонусов.
    • Эта покупка – 2-я в списке рекордных трансферов мерсисайдского клуба.

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    Источник: Opta

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