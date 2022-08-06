Нуньес повторил достижение Агуэро и Мораты

В первом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом» (2:2).

Летний новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес забил гол и сделал ассист в этом матче, выйдя на замену во втором тайме.

Он стал третьим игроком в истории, которому удалось подобное в дебютной игре АПЛ.

Уругваец повторил достижение Серхио Агуэро («Манчестер Сити», сезон-2011/12) и Альваро Мораты («Челси», сезон-2017/18).