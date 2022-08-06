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Газизов оценил идею о платном обращении в ЭСК РФС

6 августа 2022, 12:51
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию РФС могут стать платными.

При этом деньги будут возвращаться, если эксперты признают наличие ошибки бригады арбитров.

«Не вижу в этом смысла. Если бы деньги возвращали и еще сверху давали плюсом, и меняли результат, тогда вообще было бы супер.

Смешно, конечно. Зачем мы ищем что‑то новое? Все придумано до нас. Судьям надо просто хорошо делать свою работу», – сказал Газизов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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664
1659781617
Если судья ошибся, пусть платит сам судья. А то берут бабки за предвзятое судейство в нужную сторону, а затем ещё им заплати за жалобы. Совсем оборзели. Факел правильно поступил, отказался от обращений и жалоб, тем самым прибавив себе авторитета. Остальным удачи в этой лиги приколов-)
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