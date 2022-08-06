Газизов оценил идею о платном обращении в ЭСК РФС

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию РФС могут стать платными.

При этом деньги будут возвращаться, если эксперты признают наличие ошибки бригады арбитров.

«Не вижу в этом смысла. Если бы деньги возвращали и еще сверху давали плюсом, и меняли результат, тогда вообще было бы супер.

Смешно, конечно. Зачем мы ищем что‑то новое? Все придумано до нас. Судьям надо просто хорошо делать свою работу», – сказал Газизов.