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  • УЕФА наказал «Фенербахче» по итогам матча с «Динамо» К. Фанаты стамбульцев скандировали кричалки про Путина

УЕФА наказал «Фенербахче» по итогам матча с «Динамо» К. Фанаты стамбульцев скандировали кричалки про Путина

5 августа 2022, 20:32

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес наказание «Фенербахче» по итогам матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» из Украины.

Турецкий клуб оштрафован на 50 тысяч евро и наказан частичным закрытием стадиона на ближайшем домашнем еврокубковом матче с испытательным сроком в два года.

Причина – бросание предметов и провокационные выкрики оскорбительного характера.

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Лига чемпионов Турция. Суперлига Фенербахче Динамо К Путин Владимир
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