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    УЕФА наказал «Фенербахче» по итогам матча с «Динамо» К. Фанаты стамбульцев скандировали кричалки про Путина

    Дисциплинарный комитет УЕФА вынес наказание «Фенербахче» по итогам матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» из Украины.

    Турецкий клуб оштрафован на 50 тысяч евро и наказан частичным закрытием стадиона на ближайшем домашнем еврокубковом матче с испытательным сроком в два года.

    Причина – бросание предметов и провокационные выкрики оскорбительного характера.

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    Источник: УЕФА

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