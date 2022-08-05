УЕФА наказал «Фенербахче» по итогам матча с «Динамо» К. Фанаты стамбульцев скандировали кричалки про Путина

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес наказание «Фенербахче» по итогам матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» из Украины.
Турецкий клуб оштрафован на 50 тысяч евро и наказан частичным закрытием стадиона на ближайшем домашнем еврокубковом матче с испытательным сроком в два года.
Причина – бросание предметов и провокационные выкрики оскорбительного характера.
- По ходу встречи фанаты «Фенербахче» скандировали кричалки про президента России Владимира Путина.
- Динамовский тренер Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча.
- В следующий раунд прошло «Динамо».
Источник: УЕФА