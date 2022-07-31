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  • «Фенербахче» опубликовал заявление по поводу кричалок фанатов про Путина

«Фенербахче» опубликовал заявление по поводу кричалок фанатов про Путина

31 июля 2022, 01:46

«Фенербахче» выпустил заявление по ситуации с поведением болельщиков команды во время матча с киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов.

Турецкие фанаты скандировали имя президента России Владимира Путина после гола украинцев.

«Фирменный стиль «Фенербахче» не имеет никакого отношения к этому вопросу.

Что касается вопроса, по которому УЕФА начал расследование с определением «ненадлежащее поведение», о котором ещe не было сообщено в Дисциплинарный комитет, наш клуб деликатно отнeсся к вопросу и оперативно подготовил развернутое заявление.

В декларации ещe раз подчеркивается, что, как отмечает наш клуб в официальном заявлении, опубликованном на следующий день после матча, вышеупомянутая риторика была решительно отвергнута и никоим образом не совместима с ценностями нашего бренда и его рефлексией на социальные и гуманитарные вопросы до сегодняшнего дня.

Тематический товарищеский матч, сыгранный 19 апреля с донецким «Шахтeром» с целью привлечь внимание к невинным пострадавшим людям и детям, привлечь внимание к проблеме, оказать материальную и моральную поддержку, был показан как ярчайший пример корпоративного отношения нашего клуба.

Наш клуб подчеркнул, что 20-секундное выступление с части трибун в 120-минутном матче не может трактоваться как политическая позиция, и возлагать ответственность на клуб как на юридическое лицо было бы несправедливо.

Мы ещe раз чeтко заявляем, что не допустим, чтобы этот вопрос ассоциировался с нашим клубом и нашим брендом», — говорится в заявлении клуба.

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