Ещенко высказался о дебюте команды Соболева и Джикии на МКС

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о дебюте своей команды «Бей Беги» в Московском кубке селебрити (МКС).

Команда Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги» сыграла вничью с 2Drots в 1-м туре МКС.

2Drots – чемпион первого сезона Медиалиги.

В группе МКС с ними также находится «Амкал».

«После вчерашнего матча остались только положительные эмоции. Игрушка получилась очень интересной. Единственное жаль, что матч прошел без болельщиков. 2Drots не удивили. Я понимал, что они из себя представляют. У них была слабая физическая подготовка, но это их проблемы, у них свой процесс.

Мы создали множество моментов, но реализация хромала. Должны были выигрывать вчера. Можно сказать, что 2Drots отскочили. Если будем продолжать играть так же – выиграем МКС. Если смотреть по игре, «Бей Беги» – один из фаворитов турнира», – сказал Ещенко «СЭ».

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