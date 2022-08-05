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    Ещенко высказался о дебюте команды Соболева и Джикии на МКС

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о дебюте своей команды «Бей Беги» в Московском кубке селебрити (МКС).

    • Команда Александра Соболева и Георгия Джикии «Бей Беги» сыграла вничью с 2Drots в 1-м туре МКС.
    • 2Drots – чемпион первого сезона Медиалиги.
    • В группе МКС с ними также находится «Амкал».

    «После вчерашнего матча остались только положительные эмоции. Игрушка получилась очень интересной. Единственное жаль, что матч прошел без болельщиков. 2Drots не удивили. Я понимал, что они из себя представляют. У них была слабая физическая подготовка, но это их проблемы, у них свой процесс.

    Мы создали множество моментов, но реализация хромала. Должны были выигрывать вчера. Можно сказать, что 2Drots отскочили. Если будем продолжать играть так же – выиграем МКС. Если смотреть по игре, «Бей Беги» – один из фаворитов турнира», – сказал Ещенко «СЭ».

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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