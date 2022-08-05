«Барса» не зарегистрировала пять новичков и просит Пике снизить зарплату. Клуб должен ему 52 миллиона

«Барселона» не смогла зарегистрировать пять футболистов – Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью.
По информации Ara, каталонский клуб просит защитника Жерара Пике отказаться от значительной части зарплаты, чтобы клуб смог зарегистрировать новичков. «Барса» выделила на оклад испанца в сезоне-2022/23 52 миллиона евро. В эту сумму входит зарплата испанца и отложенные платежи.
Если «Барса» не сможет договориться с Пике, клубу придется активировать четвертый экономический рычаг – продать часть телеправ и акции компании Barca Studios.
- Новый сезон Примеры стартует 12 августа.
Источник: Ara