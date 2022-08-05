«Барса» не зарегистрировала пять новичков и просит Пике снизить зарплату. Клуб должен ему 52 миллиона

А тут смотришь на клубы Бавария, Аякс) итд они каким-то образом обходят все проблемы, одни продают, другие покупают - либо аренда, одни нормально переходят из сезона в сезон, у других Месси ушел, все катастрофа, вот кстати не люблю Реал, но не могу отдать должное, один ушел, один включился , и заметим , что у Реала по лч, явно не щенячий патруль был, не ноют уже, хотя долгов то тож не мало
«Барселона» не смогла зарегистрировать пять футболистов – Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью.
По информации Ara, каталонский клуб просит защитника Жерара Пике отказаться от значительной части зарплаты, чтобы клуб смог зарегистрировать новичков. «Барса» выделила на оклад испанца в сезоне-2022/23 52 миллиона евро. В эту сумму входит зарплата испанца и отложенные платежи.
Если «Барса» не сможет договориться с Пике, клубу придется активировать четвертый экономический рычаг – продать часть телеправ и акции компании Barca Studios.
- Новый сезон Примеры стартует 12 августа.