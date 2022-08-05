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    «Барса» не зарегистрировала пять новичков и просит Пике снизить зарплату. Клуб должен ему 52 миллиона

    «Барселона» не смогла зарегистрировать пять футболистов – Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью.

    По информации Ara, каталонский клуб просит защитника Жерара Пике отказаться от значительной части зарплаты, чтобы клуб смог зарегистрировать новичков. «Барса» выделила на оклад испанца в сезоне-2022/23 52 миллиона евро. В эту сумму входит зарплата испанца и отложенные платежи.

    Если «Барса» не сможет договориться с Пике, клубу придется активировать четвертый экономический рычаг – продать часть телеправ и акции компании Barca Studios.

    • Новый сезон Примеры стартует 12 августа.

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    Источник: Ara

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2592

      BlackMurder 2 часа назад

      А тут смотришь на клубы Бавария, Аякс) итд они каким-то образом обходят все проблемы, одни продают, другие покупают - либо аренда, одни нормально переходят из сезона в сезон, у других Месси ушел, все катастрофа, вот кстати не люблю Реал, но не могу отдать должное, один ушел, один включился , и заметим , что у Реала по лч, явно не щенячий патруль был, не ноют уже, хотя долгов то тож не мало

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      Рейтинг: +1598

      Psih86 2 часа назад

      Всё хана клубу, что в Сегунду скатиться.

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      Рейтинг: +16624

      Cleaner 2 часа назад

      Должен клуб 52 миллиона - пусть платит! Пике работает, а работа должна оплачиваться согласно ДОГОВОРА!
      Барса, ЖИВИ ПО СРЕДСТВАМ!!!

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      Рейтинг: +171

      LGBT+ 3 часа назад

      Депаю поставили ультиматум, или уходит, или оставят вне заявки.
      де Йонга помягче, но тоже выдавливают, парень говорит "нет", но руководство продолжает обговаривать его трансфер в МЮ.
      теперь (снова) требуют понижения зарплаты очередному игроку.

      кризис в топ клубе, это нормально.
      Ливерпуль болтался вне зоны ЛЧ много лет, МЮ тоже, Милан совсем скатывался, Боруссия, Атлетико был середняком длительное время, Арсенал всё еще на дне.

      эти клубы медленно и своими силами (или вливанием денег) понемногу строили игру и возвращались на "своё" место.
      а Барса похожа на какую-то истеричку, которая всего пару лет перестала быть топом, но уже ревёт и хочет трофеев любой ценой.

      как у руководства команды, так и у её фанатов (глоров) абсолютно нет терпения.

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      Рейтинг: +16624

      Cleaner > LGBT+ 2 часа назад

      LGBT, Барса - это клуб LGBT!...(((

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