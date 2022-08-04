Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Мойзес прокомментировал переход в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Мойзес высказался о переходе в московский клуб.

    — Какие эмоции испытываешь от перехода в ПФК ЦСКА?

    — Я очень счастлив, что мне выпала честь носить красно-синюю футболку. Это большой клуб. Жду, когда смогу помочь своим новым партнeрам по команде.

    — Как шли переговоры?

    — В течение двух недель мои агенты общались с представителями клуба. Очень ждал, и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта за ПФК ЦСКА.

    • ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
    • Мойзес – левый защитник.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

    Все трансферы РПЛ лета-2022: «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу», ЦСКА взял игрока «Партизана»

    Новости по теме
    Мойзес: «Хочу хоть немного повторить достижения других бразильцев в ЦСКА»
    Новичок ЦСКА Мойзес назвал свои сильные стороны
    ЦСКА арендовал Мойзеса до конца сезона с правом выкупа 1
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:51
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11