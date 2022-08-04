Мойзес прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Мойзес высказался о переходе в московский клуб.

— Какие эмоции испытываешь от перехода в ПФК ЦСКА?

— Я очень счастлив, что мне выпала честь носить красно-синюю футболку. Это большой клуб. Жду, когда смогу помочь своим новым партнeрам по команде.

— Как шли переговоры?

— В течение двух недель мои агенты общались с представителями клуба. Очень ждал, и, слава богу, они завершились успешно. Теперь я жду своего дебюта за ПФК ЦСКА.

ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.

Мойзес – левый защитник.

Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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