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    Черчесов объяснил, почему Дзюба еще не нашел новый клуб

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба третий месяц без команды. Вы поддерживаете с ним связь, интересуетесь его будущим?

    — Последний раз я с ним разговаривал около трех недель назад. Жаль, что пока он не нашел клуб для себя, но даже такого уровня футболисту не всегда просто это сделать.

    Он поддерживает форму в «Рубине». Надеюсь, в ближайшее время он определится с новой командой. Вот Магомед Оздоев уже это сделал — перешел в турецкий клуб.

    Все это делается не по мановению волшебной палочки: иногда надо подождать, присмотреться. Дзюба — футболист высокого уровня, не все команды могут удовлетворить его амбиции. Ему нужно дать время и не торопить.

    — Вы несколько лет работали с Артемом в сборной. Насколько он влияет на коллектив и атмосферу в команде?

    — Мы еще и в «Спартаке» успели поработать. Он максимально выполнял то, что от него требовалось, поэтому мы достаточно успешно вместе работали.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7425

      серега кашин 36 минут назад

      надо просто засунуть в жопу свое эго и смириться что он не великий, а в зените просто любят платить огромные деньгт всем подряд

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      Рейтинг: +16830

      житель СПб > серега кашин 1 минуту назад

      Ну, он не все подряд, и он довольно значимая фигура в российском футболе... а в остальном Вы, пожалуй, правы.

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