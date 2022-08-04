Черчесов объяснил, почему Дзюба еще не нашел новый клуб

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

— Артем Дзюба третий месяц без команды. Вы поддерживаете с ним связь, интересуетесь его будущим?

— Последний раз я с ним разговаривал около трех недель назад. Жаль, что пока он не нашел клуб для себя, но даже такого уровня футболисту не всегда просто это сделать.

Он поддерживает форму в «Рубине». Надеюсь, в ближайшее время он определится с новой командой. Вот Магомед Оздоев уже это сделал — перешел в турецкий клуб.

Все это делается не по мановению волшебной палочки: иногда надо подождать, присмотреться. Дзюба — футболист высокого уровня, не все команды могут удовлетворить его амбиции. Ему нужно дать время и не торопить.

— Вы несколько лет работали с Артемом в сборной. Насколько он влияет на коллектив и атмосферу в команде?

— Мы еще и в «Спартаке» успели поработать. Он максимально выполнял то, что от него требовалось, поэтому мы достаточно успешно вместе работали.