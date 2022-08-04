Черчесов рассказал, собирается ли приглашать россиян в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном появлении российских игроков в команде.
— Рассматриваете ли вы приглашение в «Ференцварош» российских игроков? Нет опасений, что в случае такого интереса начнутся разговоры, что Черчесов тащит своих?
— Если футболист хороший, то какая разница, откуда он?
— Алан Дзагоев сейчас без клуба. Он бы подошел вашей команде?
— У нас есть состав, в который мы верим. Если появится игрок, который нас заинтересует, то мы, естественно, этот вариант рассмотрим. У нас есть определенные идеи [в плане трансферов], но с российскими игроками это пока не связано.
- В прошлом сезоне команда Станислава Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
- «Ференцварош» играет в 3-м раунде квалификации ЛЧ с «Карабахом».
Источник: «Матч ТВ»