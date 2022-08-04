Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Черчесов рассказал, собирается ли приглашать россиян в «Ференцварош»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном появлении российских игроков в команде.

    — Рассматриваете ли вы приглашение в «Ференцварош» российских игроков? Нет опасений, что в случае такого интереса начнутся разговоры, что Черчесов тащит своих?

    — Если футболист хороший, то какая разница, откуда он?

    Алан Дзагоев сейчас без клуба. Он бы подошел вашей команде?

    — У нас есть состав, в который мы верим. Если появится игрок, который нас заинтересует, то мы, естественно, этот вариант рассмотрим. У нас есть определенные идеи [в плане трансферов], но с российскими игроками это пока не связано.

    • В прошлом сезоне команда Станислава Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
    • «Ференцварош» играет в 3-м раунде квалификации ЛЧ с «Карабахом».

    Новости по теме
    Черчесов рассказал, узнают ли его на улицах Будапешта 1
    Черчесов объяснил, почему Дзюба еще не нашел новый клуб 1
    Черчесов прокомментировал ничью с «Карабахом» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4743

      Беспонтий 1 час назад

      он не настолько полевой командир
      чтобы застрелиться

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11