Черчесов рассказал, собирается ли приглашать россиян в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможном появлении российских игроков в команде.

— Рассматриваете ли вы приглашение в «Ференцварош» российских игроков? Нет опасений, что в случае такого интереса начнутся разговоры, что Черчесов тащит своих?

— Если футболист хороший, то какая разница, откуда он?

— Алан Дзагоев сейчас без клуба. Он бы подошел вашей команде?

— У нас есть состав, в который мы верим. Если появится игрок, который нас заинтересует, то мы, естественно, этот вариант рассмотрим. У нас есть определенные идеи [в плане трансферов], но с российскими игроками это пока не связано.