Мостовой назвал игроков «Спартака», готовых к Европе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой полагает, что из состава москвичей играть в Европе могут только легионеры.

«Кто мог бы заиграть в Европе из «Спартака»? Все иностранцы. Другое дело, что Квинси Промес туда ездил уже. Вернулся туда, где попроще. Вряд ли он туда поедет снова.

Виктор Мозес спокойно бы играл в любой средней команде любого чемпионата. Так же и остальные иностранцы. Поэтому они и в нашем чемпионате считаются лучшими. Промес уже давно у нас. Шамар Николсон и Кристофер Мартинс в нашем чемпионате будут на лидирующих позициях», – сказал Мостовой.