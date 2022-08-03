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    Мостовой назвал игроков «Спартака», готовых к Европе

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой полагает, что из состава москвичей играть в Европе могут только легионеры.

    «Кто мог бы заиграть в Европе из «Спартака»? Все иностранцы. Другое дело, что Квинси Промес туда ездил уже. Вернулся туда, где попроще. Вряд ли он туда поедет снова.

    Виктор Мозес спокойно бы играл в любой средней команде любого чемпионата. Так же и остальные иностранцы. Поэтому они и в нашем чемпионате считаются лучшими. Промес уже давно у нас. Шамар Николсон и Кристофер Мартинс в нашем чемпионате будут на лидирующих позициях», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Ближайший соперник – «Урал» (6 августа).
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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