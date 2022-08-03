Стало известно, при каких условиях «Динамо» заплатит 10 миллионов за Монтеса

«Динамо» заплатит 7+3 миллиона евро за трансфер защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса.

По информации «СЭ», Мексиканский клуб получит всю сумму лишь в случае выполнения определенных условий, в том числе победы «Динамо» в чемпионате России.

Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.

С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.

Рыночная стоимость Монтеса – 7 миллионов евро.

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