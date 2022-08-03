«Динамо» заплатит за мексиканца Монтеса меньше, чем ожидалось

Защитник «Монтеррея» Сесар Монтес перейдет в «Динамо».
По информации мексиканского сайта Extremo Deportivo, трансфер будет закрыт на этой неделе. Российский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 7 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с футболистом будет заключен по схеме «3+1».
Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 11 миллионов евро.
- Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
- С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.
- Рыночная стоимость Монтеса – 7 миллионов евро.
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Источник: Extremo Deportivo