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    «Динамо» заплатит за мексиканца Монтеса меньше, чем ожидалось

    Защитник «Монтеррея» Сесар Монтес перейдет в «Динамо».

    По информации мексиканского сайта Extremo Deportivo, трансфер будет закрыт на этой неделе. Российский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 7 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    Контракт с футболистом будет заключен по схеме «3+1».

    Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 11 миллионов евро.

    • Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
    • С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.
    • Рыночная стоимость Монтеса – 7 миллионов евро.

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    Источник: Extremo Deportivo

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