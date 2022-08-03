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    Акинфеев назвал причины ухода из сборной России после ЧМ-2018

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему ушел из сборной России в 2018 году.

    «Во-первых, две травмы, я уже много раз говорил. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что сейчас, спустя четыре года, думаю, мне полностью удалось. Хотел продлить свое долголетие в футболе.

    Сейчас у меня новый контракт, и я понимаю, что спокойно могу еще на два года подписать и играть.

    В сборной у меня было все: чемпионат Европы, чемпионат мира. На тот момент я посчитал, что отдал себя этой команде полностью и хотел, чтобы новая плеяда вратарей себя больше раскрыла как лидеров сборной. Когда, если не сейчас.

    Глупо держать место до 36-37 лет, никому не давая шанс, понимая при этом, что кто-то из ребят сильнее тебя на данный момент», – сказал Акинфеев.

    • Акинфеев выступал за национальную команду с 2004 по 2018-й год.
    • Экс-капитан сборной провел 111 матчей.
    • Он выиграл бронзовые медали Евро-2008 и дошел до 1/4 финала на ЧМ-2018.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1145

      Стаz 36 минут назад

      Разумно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5838

      Давид59 1 час назад

      Игорь, ты молодчина! Молодняку дорога!

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