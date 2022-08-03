Акинфеев назвал причины ухода из сборной России после ЧМ-2018

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему ушел из сборной России в 2018 году.

«Во-первых, две травмы, я уже много раз говорил. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что сейчас, спустя четыре года, думаю, мне полностью удалось. Хотел продлить свое долголетие в футболе.

Сейчас у меня новый контракт, и я понимаю, что спокойно могу еще на два года подписать и играть.

В сборной у меня было все: чемпионат Европы, чемпионат мира. На тот момент я посчитал, что отдал себя этой команде полностью и хотел, чтобы новая плеяда вратарей себя больше раскрыла как лидеров сборной. Когда, если не сейчас.

Глупо держать место до 36-37 лет, никому не давая шанс, понимая при этом, что кто-то из ребят сильнее тебя на данный момент», – сказал Акинфеев.