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  • Акинфеев назвал причины ухода из сборной России после ЧМ-2018

Акинфеев назвал причины ухода из сборной России после ЧМ-2018

3 августа 2022, 15:26
4

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему ушел из сборной России в 2018 году.

«Во-первых, две травмы, я уже много раз говорил. Во-вторых, хотел сконцентрироваться на ЦСКА, что сейчас, спустя четыре года, думаю, мне полностью удалось. Хотел продлить свое долголетие в футболе.

Сейчас у меня новый контракт, и я понимаю, что спокойно могу еще на два года подписать и играть.

В сборной у меня было все: чемпионат Европы, чемпионат мира. На тот момент я посчитал, что отдал себя этой команде полностью и хотел, чтобы новая плеяда вратарей себя больше раскрыла как лидеров сборной. Когда, если не сейчас.

Глупо держать место до 36-37 лет, никому не давая шанс, понимая при этом, что кто-то из ребят сильнее тебя на данный момент», – сказал Акинфеев.

  • Акинфеев выступал за национальную команду с 2004 по 2018-й год.
  • Экс-капитан сборной провел 111 матчей.
  • Он выиграл бронзовые медали Евро-2008 и дошел до 1/4 финала на ЧМ-2018.

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Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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Давид59
1659530944
Игорь, ты молодчина! Молодняку дорога!
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Стаz
1659533315
Разумно
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SergioOr
1659548140
И красиво ушёл!
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Stavr007
1659549678
классные привозы были конечно
Ответить
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