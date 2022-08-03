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    Сергей Семак рассказал, кем хотел стать в детстве

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что в детстве хотел стать космонавтом.

    «Мечта была лет в пять или шесть. Но вряд ли именно она как-то помогла мне в футболе. Я ведь хотел стать космонавтом, в итоге вот стал главным тренером «Зенита». Впрочем, кто знает: может, то стремление к чему-то далекому, трудноосуществимому и помогает мне двигаться вперед, ставя перед собой новые цели?» – сказал Семак.

    • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
    • При нем петербургский клуб четырежды подряд выиграл РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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