«Скоро сделка будет закрыта». Агент Магальяна – о переходе в ЦСКА

Агустин Гамарник, агент центрального защитника «Аякса» Лисандро Магальяна, подтвердил, что его клиент, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА.
«Магальян действительно близок к переходу в ЦСКА. Это правда. Скоро сделка будет закрыта», – сказал агент.
- Аргентинец выступает за «Аякс» с 2019 года.
- Его трижды отдавали в аренду – «Алавесу», «Кротоне» и «Андерлехту».
- Рыночная стоимость Магальяна – 2,5 миллиона евро.
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Источник: Sport24