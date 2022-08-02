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    «Скоро сделка будет закрыта». Агент Магальяна – о переходе в ЦСКА

    Агустин Гамарник, агент центрального защитника «Аякса» Лисандро Магальяна, подтвердил, что его клиент, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА.

    «Магальян действительно близок к переходу в ЦСКА. Это правда. Скоро сделка будет закрыта», – сказал агент.

    • Аргентинец выступает за «Аякс» с 2019 года.
    • Его трижды отдавали в аренду – «Алавесу», «Кротоне» и «Андерлехту».
    • Рыночная стоимость Магальяна – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1903

      АЛЕКС 58 50 минут назад

      У нас скоро на всех позициях будут играть купленные защитники. И Заболотный с Чаловым.

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      Рейтинг: +1749

      lek! 1 час назад

      ЦСКА молодцы находят игроков , но что-то от них пользы не особо бывает . Давно уже ни кто не выстреливал у них .

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      Рейтинг: +2744

      Nerlinger > lek! 1 час назад

      Так и покупают холостых

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