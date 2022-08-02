«Скоро сделка будет закрыта». Агент Магальяна – о переходе в ЦСКА

Агустин Гамарник, агент центрального защитника «Аякса» Лисандро Магальяна, подтвердил, что его клиент, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА.

«Магальян действительно близок к переходу в ЦСКА. Это правда. Скоро сделка будет закрыта», – сказал агент.

Аргентинец выступает за «Аякс» с 2019 года.

Его трижды отдавали в аренду – «Алавесу», «Кротоне» и «Андерлехту».

Рыночная стоимость Магальяна – 2,5 миллиона евро.

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