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  • «Это не плачевно, это нормально». Слуцкий – о 4 очках «Рубина» в 3 турах Первой лиги

«Это не плачевно, это нормально». Слуцкий – о 4 очках «Рубина» в 3 турах Первой лиги

2 августа 2022, 00:32
6

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил результаты своей команды в Первой лиге.

  • Казанцы набрали 4 очка в 3 стартовых турах.
  • Они победили «Родину» (2:0), уступили «Енисею» (2:3) и сыграли вничью с «Уфой» (0:0).
  • «Рубин» занимает 10-е место в таблице лиги.

– В первых трех турах одержана лишь одна победа, насколько это плачевно?

– Это не плачевно, это нормально. Я помню, что «Крылья Советов», когда побили все рекорды по набранным очкам, имели после первых четырех туров четыре очка.

У нас были непростые соперники. Уверен, что «Уфа» будет одним из фаворитов турнира, «Енисей» тоже набирает много очков.

Думаю, что нам удастся стабилизировать свою игру. С каждым туром наша игра будет качественнее.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Enter2006
1659415436
А я до сих пор помню гол Рязанцева в лиги чемпионов в ворота Барселоны. Вот это был Рубин! Рубину нужна помощь и это нифига не нормально когда у КАМАЗа уже 9 очков а у Рубина 4...
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sobaka120982
1659415694
Как бы леонид викторович рубин в следующем сезоне ещё на ранг не понизился)))
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житель СПб
1660150427
Да..., товарищ Слуцкий...
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