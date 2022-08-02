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    «Это не плачевно, это нормально». Слуцкий – о 4 очках «Рубина» в 3 турах Первой лиги

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил результаты своей команды в Первой лиге.

    • Казанцы набрали 4 очка в 3 стартовых турах.
    • Они победили «Родину» (2:0), уступили «Енисею» (2:3) и сыграли вничью с «Уфой» (0:0).
    • «Рубин» занимает 10-е место в таблице лиги.

    – В первых трех турах одержана лишь одна победа, насколько это плачевно?

    – Это не плачевно, это нормально. Я помню, что «Крылья Советов», когда побили все рекорды по набранным очкам, имели после первых четырех туров четыре очка.

    У нас были непростые соперники. Уверен, что «Уфа» будет одним из фаворитов турнира, «Енисей» тоже набирает много очков.

    Думаю, что нам удастся стабилизировать свою игру. С каждым туром наша игра будет качественнее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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