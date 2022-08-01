Хави и боссы «Барсы» мечтают вернуть Месси в 2023 году. Лео примет решение после ЧМ-2022

Руководство «Барселоны» и главный тренер Хави мечтает вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
По информации журналиста Фабрицио Романо, переход аргентинца может состояться в 2023 году.
Месси примет решение о своем будущем после ЧМ-2022. До турнира он не хочет ни на что отвлекаться, поэтому переговоры между «Барсой» и Месси могут начаться в январе-феврале.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает через год.
- На возвращение Месси настроен президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
- Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» год назад как свободный агент.
- Аргентинец – воспитанник «Барселоны».
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо