Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Хави и боссы «Барсы» мечтают вернуть Месси в 2023 году. Лео примет решение после ЧМ-2022

    Руководство «Барселоны» и главный тренер Хави мечтает вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, переход аргентинца может состояться в 2023 году.

    Месси примет решение о своем будущем после ЧМ-2022. До турнира он не хочет ни на что отвлекаться, поэтому переговоры между «Барсой» и Месси могут начаться в январе-феврале.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает через год.
    • На возвращение Месси настроен президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
    • Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» год назад как свободный агент.
    • Аргентинец – воспитанник «Барселоны».

    Новости по теме
    Месси хочет выиграть Лигу чемпионов и ЧМ-2022 в новом сезоне 4
    Месси прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции 4
    Месси забил 32-й гол в финалах
    Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:16
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11