Хави и боссы «Барсы» мечтают вернуть Месси в 2023 году. Лео примет решение после ЧМ-2022

Руководство «Барселоны» и главный тренер Хави мечтает вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переход аргентинца может состояться в 2023 году.

Месси примет решение о своем будущем после ЧМ-2022. До турнира он не хочет ни на что отвлекаться, поэтому переговоры между «Барсой» и Месси могут начаться в январе-феврале.