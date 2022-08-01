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    Стало известно, когда и как «Локомотив» получит деньги за трансфер Бека-Бека в «Ниццу»

    «Ницца» заплатит «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека 12 миллионов евро тремя траншами.

    «Между клубами есть договоренность, что «Ницца» точно все отдаст, если контрагентом выступит банк не под санкциями. У москвичей такие возможности есть, например, через «Райффайзенбанк».

    Первый транш, кстати, пройдет всего через 15 дней после получения трансферного сертификата «Ниццой» за 12 миллионов евро совокупно. Это 6 миллионов. Ожидается, что произойдет это в августе.

    Следующие выплаты состоятся в 2023 и 2024 годах по 3 миллиона евро. Плюс еще 2 миллиона возможными бонусами в течении этого срока», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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