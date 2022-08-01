Стало известно, когда и как «Локомотив» получит деньги за трансфер Бека-Бека в «Ниццу»

«Ницца» заплатит «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека 12 миллионов евро тремя траншами.

«Между клубами есть договоренность, что «Ницца» точно все отдаст, если контрагентом выступит банк не под санкциями. У москвичей такие возможности есть, например, через «Райффайзенбанк».

Первый транш, кстати, пройдет всего через 15 дней после получения трансферного сертификата «Ниццой» за 12 миллионов евро совокупно. Это 6 миллионов. Ожидается, что произойдет это в августе.

Следующие выплаты состоятся в 2023 и 2024 годах по 3 миллиона евро. Плюс еще 2 миллиона возможными бонусами в течении этого срока», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.