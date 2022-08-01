Стало известно, когда и как «Локомотив» получит деньги за трансфер Бека-Бека в «Ниццу»

«Ницца» заплатит «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексиса Бека-Бека 12 миллионов евро тремя траншами.
«Между клубами есть договоренность, что «Ницца» точно все отдаст, если контрагентом выступит банк не под санкциями. У москвичей такие возможности есть, например, через «Райффайзенбанк».
Первый транш, кстати, пройдет всего через 15 дней после получения трансферного сертификата «Ниццой» за 12 миллионов евро совокупно. Это 6 миллионов. Ожидается, что произойдет это в августе.
Следующие выплаты состоятся в 2023 и 2024 годах по 3 миллиона евро. Плюс еще 2 миллиона возможными бонусами в течении этого срока», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова