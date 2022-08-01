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Григорян: «Хачатурянц с детства болеет за «Спартак»

1 августа 2022, 14:13
10

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном назначении экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака» вместо Леонида Федуна.

«Я с Ашотом на эту тему не разговаривал. С детства он болел за «Спартак», могу признаться. Он безумно любит футбол, на уровне заболевания, в хорошем смысле слова.

Вы даже не понимаете его финансовые возможности и возможности привлечь инвесторов», — сказал Григорян.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр Хачатурянц Ашот
Комментарии (10)
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Теркчанин
1659352839
Даже в утробе матери он болел за хряков
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Enter2006
1659353242
А ты за женские попки болел )) Единственное что ты добился в мужском футболе - это когда в тебя живым петухом кинули! ))
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Enter2006
1659354006
У Григоряна не хватает мужества даже быть тренером мужской команды, так что пусть заткнёт свой рот и будет счастлив с женским футболом!
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vladimir-7
1659356018
Началось навязывание мнения, что Хачатурянц заменит Федуна и начнется ..., разделят и продадут своим людям по трибунам для болельщиков, инфра- структуру арены, а потом и весь клуб.
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