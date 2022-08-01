Григорян: «Хачатурянц с детства болеет за «Спартак»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном назначении экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака» вместо Леонида Федуна.

«Я с Ашотом на эту тему не разговаривал. С детства он болел за «Спартак», могу признаться. Он безумно любит футбол, на уровне заболевания, в хорошем смысле слова.

Вы даже не понимаете его финансовые возможности и возможности привлечь инвесторов», — сказал Григорян.