Григорян: «Хачатурянц с детства болеет за «Спартак»

Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном назначении экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака» вместо Леонида Федуна.
«Я с Ашотом на эту тему не разговаривал. С детства он болел за «Спартак», могу признаться. Он безумно любит футбол, на уровне заболевания, в хорошем смысле слова.
Вы даже не понимаете его финансовые возможности и возможности привлечь инвесторов», — сказал Григорян.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»