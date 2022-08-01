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    Григорян: «Хачатурянц с детства болеет за «Спартак»

    Тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о возможном назначении экс-президента РПЛ Ашота Хачатурянца на пост президента «Спартака» вместо Леонида Федуна.

    «Я с Ашотом на эту тему не разговаривал. С детства он болел за «Спартак», могу признаться. Он безумно любит футбол, на уровне заболевания, в хорошем смысле слова.

    Вы даже не понимаете его финансовые возможности и возможности привлечь инвесторов», — сказал Григорян.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: -93

      Fenix forever 3 минуты назад

      Да.Армяне всегда болели за русский футбол.Даже больше русских.)))

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      Рейтинг: +3958

      Enter2006 > Fenix forever 29 секунд назад

      Так газром медиа, вместе с матч ТВ и камеди клаб и пр., все под армянами. Выкачивают миллиарды из России вместе с Мюллером, всё норм )) Русские эти деньги даже трогать не смеют, армяне евреи и пр...

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      Рейтинг: +3958

      Enter2006 8 минут назад

      А ты за женские попки болел )) Единственное что ты добился в мужском футболе - это когда в тебя живым петухом кинули! ))

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      Рейтинг: -93

      Fenix forever > Enter2006 4 минуты назад

      Про женские попки поподробнее.Есть факты ?

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      Рейтинг: +116

      Теркчанин 15 минут назад

      Даже в утробе матери он болел за хряков

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      Рейтинг: +4338

      mopecekca 19 минут назад

      а нам впаривают всякие питржелы, что все за бомжей болеют

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      Рейтинг: +24535

      bset > mopecekca 16 минут назад

      Ну и чушь) Такой же бред, что большинство войну поддерживают)) Ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил, что у Спартака не самая многочисленная армия болельщиков)

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