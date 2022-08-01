«Реалу» предложили подписать Вернера (El Larguero)

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может перейти в «Реал».
Мадридскому клубу предложили взять в аренду 26-летнего футболиста или купить его за 35 миллионов евро.
«Реал» взял время на размышления – ответ ожидается до середины августа.
При этом пока неизвестно, согласен ли сам Вернер на роль сменщика Карима Бензема.
- В прошлом сезоне немец забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Сообщалось, что Вернер также интересен «Ливерпулю», «Лейпцигу», «Ювентусу», «Ньюкаслу» и «Боруссии» Д.
Источник: El Larguero