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    «Реалу» предложили подписать Вернера (El Larguero)

    Нападающий «Челси» Тимо Вернер может перейти в «Реал».

    Мадридскому клубу предложили взять в аренду 26-летнего футболиста или купить его за 35 миллионов евро.

    «Реал» взял время на размышления – ответ ожидается до середины августа.

    При этом пока неизвестно, согласен ли сам Вернер на роль сменщика Карима Бензема.

    • В прошлом сезоне немец забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
    • Сообщалось, что Вернер также интересен «Ливерпулю», «Лейпцигу», «Ювентусу», «Ньюкаслу» и «Боруссии» Д.

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    Источник: El Larguero

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