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    Каттани прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Юрану

    Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг новость о том, что Сергей Юран рассматривался на пост главного тренера московского клуба.

    «Это не так. Мы знакомы с Юраном, у нас хорошие отношения, но на пост главного тренера «Спартака» после ухода Паоло Ваноли Сергей не рассматривался», – сказал Каттани.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.07.2022 22:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +97329

      zigbert 17 минут назад

      Вот и хорошо что развеял все сомнения.

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      Рейтинг: +15064

      NewLife 5 часов назад

      Спартак это касса ! Срач тв это срач!!

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      Рейтинг: +11153

      Алексей З 16 часов назад

      А это к чему ?
      Что бы тренер наш занервничал ?
      Ну все ресурсы задействованы ппц.
      Как же вы боитесь Спартака, смех и грех.

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