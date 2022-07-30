Каттани прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Юрану

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани опроверг новость о том, что Сергей Юран рассматривался на пост главного тренера московского клуба.

«Это не так. Мы знакомы с Юраном, у нас хорошие отношения, но на пост главного тренера «Спартака» после ухода Паоло Ваноли Сергей не рассматривался», – сказал Каттани.