«Это не потеря». Семин – о решении «Локомотива» продать Бека-Бека

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о скором уходе из клуба полузащитника Алексиса Бека-Бека.

Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека до 15 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт.

– Бека-Бека переходит в «Ниццу» за 15 миллионов евро. Невероятная сделка со стороны московского клуба?

– Скажу так. Я знаю, что Бека-Бека улетел. И это не потеря, он не был основным игроком. А сколько стоит этот трансфер или ничего не стоит – мне неизвестно!

В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.

В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.

«Локомотив» продает Бека-Бека за 12 млн евро. Почему так дорого?