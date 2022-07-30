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    «Это не потеря». Семин – о решении «Локомотива» продать Бека-Бека

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о скором уходе из клуба полузащитника Алексиса Бека-Бека.

    Ожидается, что «Ницца» заплатит за хавбека до 15 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт.

    – Бека-Бека переходит в «Ниццу» за 15 миллионов евро. Невероятная сделка со стороны московского клуба?

    – Скажу так. Я знаю, что Бека-Бека улетел. И это не потеря, он не был основным игроком. А сколько стоит этот трансфер или ничего не стоит – мне неизвестно!

    • В прошлом сезоне Бека-Бека сделал 4 ассиста в 26 матчах.
    • В августе 2021 года «Локомотив» купил его у «Кана» за 6 миллионов евро.

    «Локомотив» продает Бека-Бека за 12 млн евро. Почему так дорого?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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