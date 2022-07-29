Газзаев назвал российского тренера, который может возглавить клуб из Европы

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Кто из российских тренеров может в перспективе возглавить европейский клуб?

– К сожалению, сейчас весь наш спорт, не только футбол, находится в изоляции. Всe же зависит от того, насколько успешно тренеры работают на международной арене.

Выигрывать национальные первенства – это, конечно, в первую очередь важно, но для того, чтобы работать на международной арене, надо показать хороший результат и на международном уровне – в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, в составе национальной сборной и так далее.

Если брать из наших тренеров, то я бы спрогнозировал, что Сергей Семак может в перспективе оказаться в одном из зарубежных клубов. Я надеюсь, что мы вернемся в элиту европейского футбола, и он покажет хороший результат и тогда получит хорошее предложение.

Семак принял «Зенит» в 2018 году.

При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

«Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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