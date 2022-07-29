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    Газзаев назвал российского тренера, который может возглавить клуб из Европы

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах тренера «Зенита» Сергея Семака.

    – Кто из российских тренеров может в перспективе возглавить европейский клуб?

    – К сожалению, сейчас весь наш спорт, не только футбол, находится в изоляции. Всe же зависит от того, насколько успешно тренеры работают на международной арене.

    Выигрывать национальные первенства – это, конечно, в первую очередь важно, но для того, чтобы работать на международной арене, надо показать хороший результат и на международном уровне – в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, в составе национальной сборной и так далее.

    Если брать из наших тренеров, то я бы спрогнозировал, что Сергей Семак может в перспективе оказаться в одном из зарубежных клубов. Я надеюсь, что мы вернемся в элиту европейского футбола, и он покажет хороший результат и тогда получит хорошее предложение.

    • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
    • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
    • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11210

      Алексей З 19 минут назад

      Польша и Венгрия страны Европы, где успешно работает Черчесов.
      Что-то других наших спецов там не видно.
      Семак ? Может Миллера с баблом куда отправить ?

      0
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      Рейтинг: +4324

      mopecekca 1 час назад

      знатный клоун

      1
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      Рейтинг: +14612

      Fusballer 1 час назад

      По Зениту пока не видно, что может выигрывать на международной арене. А из топов есть только Черчесов - возглавляет европейский клуб и побеждает в Лиге чемпионов.

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      Рейтинг: +2971

      FRZZ > Fusballer 22 минуты назад

      Вот именно, Семак теоретически может возглавить клуб из Европы (не факт, что получится), а Черчесов возглавил и стал чемпионом Венгрии и побеждает в ЛЧ.

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      Рейтинг: +103

      НикКин 1 час назад

      Вы это на полном серьезе говорите и вам самим не смешно

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