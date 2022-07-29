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  • Газзаев назвал российского тренера, который может возглавить клуб из Европы

Газзаев назвал российского тренера, который может возглавить клуб из Европы

29 июля 2022, 08:59
8

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Кто из российских тренеров может в перспективе возглавить европейский клуб?

– К сожалению, сейчас весь наш спорт, не только футбол, находится в изоляции. Всe же зависит от того, насколько успешно тренеры работают на международной арене.

Выигрывать национальные первенства – это, конечно, в первую очередь важно, но для того, чтобы работать на международной арене, надо показать хороший результат и на международном уровне – в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, в составе национальной сборной и так далее.

Если брать из наших тренеров, то я бы спрогнозировал, что Сергей Семак может в перспективе оказаться в одном из зарубежных клубов. Я надеюсь, что мы вернемся в элиту европейского футбола, и он покажет хороший результат и тогда получит хорошее предложение.

  • Семак принял «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» трижды подряд выиграл Суперкубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семак Сергей
Комментарии (8)
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НикКин
1659076491
Вы это на полном серьезе говорите и вам самим не смешно
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Fusballer
1659076672
По Зениту пока не видно, что может выигрывать на международной арене. А из топов есть только Черчесов - возглавляет европейский клуб и побеждает в Лиге чемпионов.
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jek718875
1659081412
Вот лизнул, так лизнул
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Plyash
1659083989
Ну,если даже ГазПромБанда скупит для команды Семака всех игроков из Бразилии и Аргентины,и то...не факт.Там нет Уфы,Факела,Урала,Торпедо,НН(простите,это без обиды)
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Вомбат
1659084310
Газзаев хоть и не старый, но все что он говорит в последние лет восемь, отдает маразмом.
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НикКин
1659084716
Был уже один такой теперь ФНЛ тренирует
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АЛЕКС 58
1659085253
Интересно,чему может научить Семак Клаудиньо и подобных ему игроков? Семак в Зените для мебели.
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crf575757
1659099920
Просто смешно!!!! Газзаеву бы лучше помолчать! "Депутат" от футбола!
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