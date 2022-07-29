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    Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» в «Родез»

    Нападающий Николоз Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» во французский «Родез».

    «Я счастлив быть здесь. Мне не терпится начать играть на глазах у местных болельщиков. До скорой встречи на поле!» – сказал Кутателадзе.

    • До «Спартака» Кутателадзе выступал за молодежные команды «Лилля», «ПСЖ» и «Анжи».
    • За основу москвичей он так и не дебютировал.
    • «Родез» – клуб из французской Лиги 2.

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    Источник: сайт «Родеза»

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    Сегодня, 07:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      alefreddy 54 минуты назад

      не вырос в команде может там приживется

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