Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» в «Родез»

Нападающий Николоз Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» во французский «Родез».

«Я счастлив быть здесь. Мне не терпится начать играть на глазах у местных болельщиков. До скорой встречи на поле!» – сказал Кутателадзе.

До «Спартака» Кутателадзе выступал за молодежные команды «Лилля», «ПСЖ» и «Анжи».

За основу москвичей он так и не дебютировал.

«Родез» – клуб из французской Лиги 2.

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