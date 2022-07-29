Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» в «Родез»

Нападающий Николоз Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» во французский «Родез».
«Я счастлив быть здесь. Мне не терпится начать играть на глазах у местных болельщиков. До скорой встречи на поле!» – сказал Кутателадзе.
- До «Спартака» Кутателадзе выступал за молодежные команды «Лилля», «ПСЖ» и «Анжи».
- За основу москвичей он так и не дебютировал.
- «Родез» – клуб из французской Лиги 2.
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Источник: сайт «Родеза»