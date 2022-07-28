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    ЦСКА представил Зделара, опубликовав традиционное фото новичка с Бабаевым

    ЦСКА презентовал новичка Сашу Зделара.

    Клубная пресс-служба опубликовала фотографию сербского опорника с генеральным директором Романом Бабаевым.

    Контракт 27-летнего полузащитника рассчитан на три года с опцией продления.

    • Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана».
    • Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
    • В составе белградской команды хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2359

      shurik45 53 минуты назад

      Вот это поворот ,Шурентий подкатил!!!

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