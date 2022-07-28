ЦСКА представил Зделара, опубликовав традиционное фото новичка с Бабаевым

ЦСКА презентовал новичка Сашу Зделара.
Клубная пресс-служба опубликовала фотографию сербского опорника с генеральным директором Романом Бабаевым.
Контракт 27-летнего полузащитника рассчитан на три года с опцией продления.
- Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана».
- Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
- В составе белградской команды хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.
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Источник: сайт ЦСКА