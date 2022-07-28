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    «Динамо» пригрозило «Фламенго», который хочет подписать сбежавшего Варелу

    «Динамо» в понедельник отправило письмо во «Фламенго».

    В нем говорится, что московский клуб обратится в компетентные органы, если бразильцы подпишут контракт с защитником Гильермо Варелой.

    29-летний уругваец тайно покинул базу «Динамо» и собирается перейти именно во «Фламенго».

    • Варела имеет право приостановить контракт до 30 июня 2023 года.
    • В этот день его соглашение с «Динамо» истечет, то есть ему не придется возвращаться.
    • Сообщалось, что футболист решил уехать из России из-за давления со стороны своей девушки Паулы.

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11203

      Алексей З 19 минут назад

      Заблокируйте им карту ВТБ, пусть побегают.

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