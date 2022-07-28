«Динамо» пригрозило «Фламенго», который хочет подписать сбежавшего Варелу

«Динамо» в понедельник отправило письмо во «Фламенго».
В нем говорится, что московский клуб обратится в компетентные органы, если бразильцы подпишут контракт с защитником Гильермо Варелой.
29-летний уругваец тайно покинул базу «Динамо» и собирается перейти именно во «Фламенго».
- Варела имеет право приостановить контракт до 30 июня 2023 года.
- В этот день его соглашение с «Динамо» истечет, то есть ему не придется возвращаться.
- Сообщалось, что футболист решил уехать из России из-за давления со стороны своей девушки Паулы.
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Источник: твиттер Фабио Алейшо