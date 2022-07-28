«Динамо» пригрозило «Фламенго», который хочет подписать сбежавшего Варелу

«Динамо» в понедельник отправило письмо во «Фламенго».

В нем говорится, что московский клуб обратится в компетентные органы, если бразильцы подпишут контракт с защитником Гильермо Варелой.

29-летний уругваец тайно покинул базу «Динамо» и собирается перейти именно во «Фламенго».