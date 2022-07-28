«Динамо» пригрозило «Фламенго», который хочет подписать сбежавшего Варелу

«Динамо» в понедельник отправило письмо во «Фламенго».

В нем говорится, что московский клуб обратится в компетентные органы, если бразильцы подпишут контракт с защитником Гильермо Варелой.

29-летний уругваец тайно покинул базу «Динамо» и собирается перейти именно во «Фламенго».

Варела имеет право приостановить контракт до 30 июня 2023 года.

В этот день его соглашение с «Динамо» истечет, то есть ему не придется возвращаться.

Сообщалось, что футболист решил уехать из России из-за давления со стороны своей девушки Паулы.

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