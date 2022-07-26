Стала известна возможная причина ухода Варелы из «Динамо»

Одна из возможных причин ухода защитника Гильермо Варелы из «Динамо» – давление со стороны его девушки Паулы.

«С марта спутница Варелы стала редко бывать в России. По этой причине у Гильермо, как говорят, начали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего прежние отношения оказались под угрозой.

Переезд игрока в Бразилию — вариант сохранения отношений с девушкой. Ей проще контролировать Варелу во время его выступлений в Латинской Америке. В то же время, на переговорах Варела озвучивал исключительно финансовый аспект», – сообщает Sport24.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Он хочет перейти во «Фламенго».

Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт