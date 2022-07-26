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    Стала известна возможная причина ухода Варелы из «Динамо»

    Одна из возможных причин ухода защитника Гильермо Варелы из «Динамо» – давление со стороны его девушки Паулы.

    «С марта спутница Варелы стала редко бывать в России. По этой причине у Гильермо, как говорят, начали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего прежние отношения оказались под угрозой.

    Переезд игрока в Бразилию — вариант сохранения отношений с девушкой. Ей проще контролировать Варелу во время его выступлений в Латинской Америке. В то же время, на переговорах Варела озвучивал исключительно финансовый аспект», – сообщает Sport24.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Он хочет перейти во «Фламенго».
    • Действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2023 года.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1739

      lek! 24 минуты назад

      С этими западными ценностями , совсем мужчины исчезать начали . Скоро на улицу прогуляться у жён будут спрашивать .

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      Рейтинг: +1110

      Hoahin > lek! 19 минут назад

      Ну Варела не западный, а с Южной Америки))

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      Рейтинг: +1842

      fakeid 24 минуты назад

      небольшая поправка: у таких, как варела, не может быть девушки - а только муж. и интрижки на стороне - это он в тарасовку бегал по ночам.

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      Рейтинг: +3017

      acor94 > fakeid 10 минут назад

      Если он ******* по жизни, это не обязательно означает, что он ****** с мужиками))

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