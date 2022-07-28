«Фенербахче» может возобновить переговоры с Дзюбой из-за вылета из Лиги чемпионов

Дзюба по-прежнему может перейти в «Фенербахче».

По информации Metaratings, турецкий клуб может вернуться к кандидатуре 33-летнего россиянина из-за вылета команды из Лиги чемпионов от киевского «Динамо».

«Фенербахче» не готов тратить большие деньги на трансфер нового форварда, поэтому рассматривает свободных агентов, в числе которых есть Дзюба.

Препятствием для перехода может стать зарплата экс-игрока «Зенита». «Фенербахче» не готов платить ему более 2 миллионов евро за сезон.

Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.

Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

Сейчас он поддерживает форму в «Рубине».

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