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    «Фенербахче» может возобновить переговоры с Дзюбой из-за вылета из Лиги чемпионов

    Дзюба по-прежнему может перейти в «Фенербахче».

    По информации Metaratings, турецкий клуб может вернуться к кандидатуре 33-летнего россиянина из-за вылета команды из Лиги чемпионов от киевского «Динамо».

    «Фенербахче» не готов тратить большие деньги на трансфер нового форварда, поэтому рассматривает свободных агентов, в числе которых есть Дзюба.

    Препятствием для перехода может стать зарплата экс-игрока «Зенита». «Фенербахче» не готов платить ему более 2 миллионов евро за сезон.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
    • Сейчас он поддерживает форму в «Рубине».

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    Источник: Metaratings

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