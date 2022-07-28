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    Жигулев рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией

    Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев рассказал о владельце клуба Сергее Галицком.

    — Поступок Галицкого, который тебя удивил?

    — От него идет просто огромная энергия. Как-то мы один раз проводили долгий разговор, общались минут 40 — про меня, про футбол. Я сидел и ощущал, насколько это сильный энергетически человек.

    А если про поступок говорить, то, думаю, удивляет то, что человек на собственные деньги столько делает для города. Было бы хорошо, чтобы это никого не удивляло, но, к сожалению, всe же удивляет, потому что таких, как он, мало. Кто так вкладывается в людей и город.

    — Были тревожные новости о его болезни. Что говорят ребята?

    — Когда я еще был в Польше, то общался с Арамом Фундукяном, мы переписывались. Я так понял, там рядом находился и Галицкий. Спросил: «Как Сергей Николаевич?» Он сказал, что всe нормально, поправляется.

    Ну, плюс он же вернулся в Краснодар после долгого отъезда. Надеюсь и думаю, что всe должно быть хорошо. Дай бог ему здоровья!

    • Жигулев сейчас он находится без клуба.
    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • У него онкология.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1858

      Vitaga 1 час назад

      согласен - Дай Бог ему здоровья!

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      Рейтинг: +2970

      Dgad 1 час назад

      Дай Бог ему здоровья, таких людей единицы.

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      Рейтинг: +8967

      R_a_i_n 2 часа назад

      Здоровья.

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