Жигулев рассказал о состоянии здоровья Галицкого, который борется с онкологией

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев рассказал о владельце клуба Сергее Галицком.

— Поступок Галицкого, который тебя удивил?

— От него идет просто огромная энергия. Как-то мы один раз проводили долгий разговор, общались минут 40 — про меня, про футбол. Я сидел и ощущал, насколько это сильный энергетически человек.

А если про поступок говорить, то, думаю, удивляет то, что человек на собственные деньги столько делает для города. Было бы хорошо, чтобы это никого не удивляло, но, к сожалению, всe же удивляет, потому что таких, как он, мало. Кто так вкладывается в людей и город.

— Были тревожные новости о его болезни. Что говорят ребята?

— Когда я еще был в Польше, то общался с Арамом Фундукяном, мы переписывались. Я так понял, там рядом находился и Галицкий. Спросил: «Как Сергей Николаевич?» Он сказал, что всe нормально, поправляется.

Ну, плюс он же вернулся в Краснодар после долгого отъезда. Надеюсь и думаю, что всe должно быть хорошо. Дай бог ему здоровья!