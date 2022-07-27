Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не взяла его на сборы

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пояснил, почему не едет на сборы в Австрию и Испанию.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня все хорошо.

Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», – сказал Кокорин.

«Фиорентина» стартует в 1-м туре Серии А 14 августа против «Кремонезе».

Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»