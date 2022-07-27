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    Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не взяла его на сборы

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пояснил, почему не едет на сборы в Австрию и Испанию.

    «Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня все хорошо.

    Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», – сказал Кокорин.

    • «Фиорентина» стартует в 1-м туре Серии А 14 августа против «Кремонезе».
    • Зимой 2021 года итальянцы купили форварда за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

    Как дела у Кокорина – неужели он дальше останется в «Фиорентине»

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    Источник: «Р-Спорт»

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