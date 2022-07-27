Стали известны возможные участники нового ретроматча «Спартака» и «Зенита». Денисов, Павлюченко, Мостовой – в списке

«Спартак» и «Зенит» планируют провести осенью ответный ретроматч. Идут переговоры с игроками.
«Началось формирование составов на ответный ретроматч между «Спартаком» и «Зенитом», который запланирован на 2 сентября в Москве.
Сейчас активная фаза общения и вполне вероятно, что на поле в этот раз выйдут Игорь Денисов и Вячеслав Малафеев в составе гостей и Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев и Александр Мостовой у хозяев», – написал источник.
- 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
- Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
- Вероятно, ответный матч примут «Лужники».
Источник: телеграм-канал Василия Конова