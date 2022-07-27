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    Стали известны возможные участники нового ретроматча «Спартака» и «Зенита». Денисов, Павлюченко, Мостовой – в списке

    «Спартак» и «Зенит» планируют провести осенью ответный ретроматч. Идут переговоры с игроками.

    «Началось формирование составов на ответный ретроматч между «Спартаком» и «Зенитом», который запланирован на 2 сентября в Москве.

    Сейчас активная фаза общения и вполне вероятно, что на поле в этот раз выйдут Игорь Денисов и Вячеслав Малафеев в составе гостей и Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев и Александр Мостовой у хозяев», – написал источник.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Вероятно, ответный матч примут «Лужники».

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16531

      Cleaner 11 минут назад

      Не забудьте ДРАЧУНА Романа Широкова позвать.(((

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