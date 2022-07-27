Стали известны возможные участники нового ретроматча «Спартака» и «Зенита». Денисов, Павлюченко, Мостовой – в списке

«Спартак» и «Зенит» планируют провести осенью ответный ретроматч. Идут переговоры с игроками.

«Началось формирование составов на ответный ретроматч между «Спартаком» и «Зенитом», который запланирован на 2 сентября в Москве.

Сейчас активная фаза общения и вполне вероятно, что на поле в этот раз выйдут Игорь Денисов и Вячеслав Малафеев в составе гостей и Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев и Александр Мостовой у хозяев», – написал источник.