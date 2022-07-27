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  • Стали известны возможные участники нового ретроматча «Спартака» и «Зенита». Денисов, Павлюченко, Мостовой – в списке

Стали известны возможные участники нового ретроматча «Спартака» и «Зенита». Денисов, Павлюченко, Мостовой – в списке

27 июля 2022, 09:37
3

«Спартак» и «Зенит» планируют провести осенью ответный ретроматч. Идут переговоры с игроками.

«Началось формирование составов на ответный ретроматч между «Спартаком» и «Зенитом», который запланирован на 2 сентября в Москве.

Сейчас активная фаза общения и вполне вероятно, что на поле в этот раз выйдут Игорь Денисов и Вячеслав Малафеев в составе гостей и Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев и Александр Мостовой у хозяев», – написал источник.

  • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
  • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
  • Вероятно, ответный матч примут «Лужники».

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Денисов Игорь Павлюченко Роман Мостовой Александр
Комментарии (3)
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derrik2000
1658910343
Мостовой наконец-то НАПЛАКАЛ себе место в составе. Хотя, откровенно говоря, очень достоин, чтобы играть в команде легенд Спартака. Один из ярчайших игроков ТОГО, первого романцевскогго Спартака.
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партизан84
1658915203
после матч тв еще на месяц заявлений от царя хватит тренер не тот, партнеры хeровые, судья чудак, мяч плохой а уж если он забьет и реально сыграет ключевую роль в победе то чсв царя превысит размеры галактики, будет требовать место тренера и прочее, прочее, прочее....
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paracetamol
1658920483
Надо Даньку и Халка пригласить!
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