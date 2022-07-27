Эриксен сообщил, из-за кого перешел в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал свой трансфер. Он пополнил клуб как свободный агент.

«Я очень хочу играть в футбол. Я смог представить трансфер в «Манчестер Юнайтед» только после прихода менеджера Эрика тен Хага с его идеологией.

«МЮ» – один из величайших клубов в мире с богатой историей», – сказал датчанин.