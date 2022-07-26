Фернандес рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Динамо»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, кто посоветовал ему перейти в московский клуб.
– Вы разговаривали с Фабианом Бальбуэной до своего перехода? Что он рассказывал вам о команде?
– Фабиан сказал, что «Динамо» – это большой клуб. Отметил, что я буду впечатлeн, когда приеду сюда. И это действительно так.
– Какие цели ставите перед собой в нашем клубе?
– Моя цель в «Динамо» одна – побеждать во всех турнирах, где участвует клуб.
- «Динамо» купило Фернандеса за 3 миллиона евро.
- В составе «Гуарани» Фернандес провел 70 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- За сборную Парагвая он пока не дебютировал.
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Источник: сайт «Динамо»