Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Фернандес рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Динамо»

    Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, кто посоветовал ему перейти в московский клуб.

    – Вы разговаривали с Фабианом Бальбуэной до своего перехода? Что он рассказывал вам о команде?

    – Фабиан сказал, что «Динамо» – это большой клуб. Отметил, что я буду впечатлeн, когда приеду сюда. И это действительно так.

    – Какие цели ставите перед собой в нашем клубе?

    – Моя цель в «Динамо» одна – побеждать во всех турнирах, где участвует клуб.

    • «Динамо» купило Фернандеса за 3 миллиона евро.
    • В составе «Гуарани» Фернандес провел 70 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • За сборную Парагвая он пока не дебютировал.

    Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить

    Новости по теме
    Фернандес прокомментировал переход в «Динамо»
    Новичок «Динамо» Фернандес выбрал номер в команде. Под ним раньше играл другой Фернандес 1
    Бувач объяснил, почему «Динамо» купило Фернандеса 1
    Источник: сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +113

      Теркчанин 1 час назад

      за 70 матчей, 2 гола и 3 ассиста,внушительно:) ах да,он же защитник

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11