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    Кассьерра: «Я видел перестрелки. На моих глазах гибли люди»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о сложностях, с которыми он сталкивался в детстве в Колумбии.

    – Вильмар [Барриос] рассказывал, что у него было тяжелое детство. Он видел и слышал, как кто-то стрелял. Было ли твое детство похожим?

    – Мое детство тоже простым не назовешь. Я же родился не в большом городе, а в деревне. В Барбакоасе хватало жестокости на улицах.

    – Что ты имеешь в виду?

    – Скажем так, вокруг было очень много плохих людей, которые обладали авторитетом и властью, которой сами себя наделили. Они устанавливали свои правила и порой даже решали, кому жить, а кому нет.

    Но высокая преступность была не единственной проблемой Барбакоаса. Он находится очень далеко от ближайшего крупного города, из-за этого моей семье было тяжело доставать какие-то продукты.

    А если кому-то становилось плохо, то больного приходилось везти в больницу несколько часов на автобусе по убитым дорогам.

    – Ты был свидетелем стрельбы или убийств?

    – Да, я видел перестрелки. На моих глазах гибли люди, в том числе невинные. Когда происходили разборки между бандами, под перекрестный огонь могли случайно попасть обычные люди.

    Конечно, это ужасно. Но, к счастью, все это осталось в прошлом. Сейчас ситуация в Барбакоасе чуть лучше.

    – Тебе самому было страшно за свою жизнь?

    – Когда я переехал в Кали, поселился в неблагополучном районе. И сейчас я понимаю, что было совсем не безопасно выходить из дома ранним утром. А мне приходилось это делать.

    Дело в том, что тренировки часто начинались в семь-восемь утра. А я жил очень далеко от тренировочной базы «Депортиво Кали» – в двух с половиной часах езды на автобусе.

    Поэтому я часто выходил из дома в 3:30 или 4 утра совсем один. А в это время многие опасные люди заканчивали свои ночные дела, и был риск с ними столкнуться. Кто знает, что могло бы произойти.

    • Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
    • С петербургским клубом он заключил контракт до 2025 года.
    • Форвард забил 1 гол в 3 матчах за новую команду.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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