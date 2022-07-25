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    Черников рассказал, как борется с чрезмерной эмоциональностью на поле

    Полузащитник «Краснодара» Александр Черников сообщил, что старается контролировать свои эмоции с помощью занятий йогой.

    «У меня были мысли про психолога. Даже с агентом общался на эту тему. Но у меня немного другой метод: я начал заниматься йогой.

    Может, этого никто еще не видит, но у меня есть прогресс. Внутреннее мое самочувствие подсказывает, что я меняюсь.

    Раз в неделю я стабильно занимаюсь йогой. Чувствую, что мне это помогает.

    После матча со «Спартаком» я ничего не сказал команде. Я был опустошен. Даже не мог слова сказать. Даже на следующий день не мог ничего сказать», – рассказал Черников.

    • Хавбека удалили в матче со «Спартаком» за удар Виктора Мозеса.
    • В «Краснодаре» считают, что нигериец симулировал.
    • Черников получил 4-ю красную карточку с начала прошлого сезона – больше всех в РПЛ.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    25.07.2022 23:00
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