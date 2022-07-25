Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черников рассказал, как борется с чрезмерной эмоциональностью на поле

Черников рассказал, как борется с чрезмерной эмоциональностью на поле

25 июля 2022, 23:00
1

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников сообщил, что старается контролировать свои эмоции с помощью занятий йогой.

«У меня были мысли про психолога. Даже с агентом общался на эту тему. Но у меня немного другой метод: я начал заниматься йогой.

Может, этого никто еще не видит, но у меня есть прогресс. Внутреннее мое самочувствие подсказывает, что я меняюсь.

Раз в неделю я стабильно занимаюсь йогой. Чувствую, что мне это помогает.

После матча со «Спартаком» я ничего не сказал команде. Я был опустошен. Даже не мог слова сказать. Даже на следующий день не мог ничего сказать», – рассказал Черников.

  • Хавбека удалили в матче со «Спартаком» за удар Виктора Мозеса.
  • В «Краснодаре» считают, что нигериец симулировал.
  • Черников получил 4-ю красную карточку с начала прошлого сезона – больше всех в РПЛ.

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

Еще по теме:
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 2
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю 2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву 2
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Черников Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cromathaar
1658837061
TLDR; никак
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
2
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
1
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
2
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
1
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
Все новости
Все новости
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
1
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
3
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
8
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
3
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
2
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
13
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+