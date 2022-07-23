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    Черников получил четвертую красную карточку с начала прошлого сезона

    В эти минуты проходит матч второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». На 37-й минуте у хозяев удален полузащитник Александр Черников.

    Для Черникова это четвертое удаление с начала прошлого сезона РПЛ. Ни у какого другого игрока за это время нет больше двух удалений.

    • Черников с начала прошлого сезона лидирует в РПЛ по желтым карточкам (11).
    • Игрок – воспитанник «Краснодара».
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: Бомбардир.ру

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